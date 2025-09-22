В Москве состоялся первый межрегиональный слет волонтеров «Творим добро вместе»

В столице в рамках проекта «Акселератор волонтерских инициатив» при грантовой поддержке «Движения Первых» состоялся первый межрегиональный слет волонтеров «Творим добро вместе». Мероприятие объединило самых активных участников Акселератора со всей России для защиты разработанных социальных проектов, обмена опытом и получения новых знаний от экспертов в сфере международных отношений и социального проектирования.

Слет открылся конференцией «Международные отношения и волонтерские инициативы студенческих проектов». Спикерами выступили признанные эксперты: декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, директор Института глобальных исследований Сергей Белоконев, директор филиала российского общества «Знание» в Рязанской области Александр Селиванов и исполнительный директор Кыргызско-Российского Делового совета Булат Дюшалиев.

В течение двух дней для волонтеров проводились интенсивные сессии по разработке и эффективной реализации добровольческих проектов. Кульминацией программы стала защита командных инициатив, которые студенты разработали во время онлайн-этапа Акселератора, перед экспертным жюри и наставниками.

Павел Селезнев отметил, что на сегодняшний день большое волонтерское участие требуется по отношению к новым территориям и регионам по самым разным направлениям: гуманитарное, психологическое и целому ряду других.

«Также актуальна помощь детским домам, пожилым людям. Серьезный сегмент занимает экологическое волонтерство, помощь животным», — поделился Павел Селезнев.

Он рассказал, что для реализации проекта нужно уметь работать с партнерами и спонсорами.

«Важно наладить коммуникации. Для этого нужна инициативность волонтера, а также так называемый послужной портфель: чем больше у волонтера значимых и добрых результатов, тем выше шанс, что именно его проект будет поддержан», — рассказал Павел Селезнев.

«Слет стал ключевой точкой перехода от теории к практике. Мы смогли не только увидеть финальную, доработанную версию проектов, но и почувствовать энергетику команд, их искреннюю увлеченность и желание менять мир вокруг себя. Важно, что эксперты высокого уровня подтвердили: волонтерство – это серьезный инструмент укрепления международных связей на уровне молодежных сообществ», — отметил руководитель оргкомитета Акселератора Никита Литвинов.

Культурная программа слета включала экскурсию на интерактивную экспозицию «Подвиг народа» в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

«Главный итог слета — это не просто защита проектов, а создание сообщества единомышленников. Мы увидели, как ребята из разных городов и вузов начинают выстраивать горизонтальные связи, договариваются о сотрудничестве и совместных акциях. Это именно та синергия, ради которой мы задумывали Акселератор. Теперь их ждет самый важный этап — реализация проектов в регионах, а наша задача как организаторов — обеспечить им постоянную методическую и экспертную поддержку на этом пути», — добавила координатор проекта, руководитель ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера» Анна Денисенко.

«Этот слет дал нам не просто знания, а веру в то, что наши идеи способны изменить реальность. Теперь мы знаем: творить добро вместе — значит быть частью чего-то по-настоящему большого!», – поделился один из волонтеров Акселератора.

По итогам работы Акселератора 20 лучших участников получат право отправиться в уникальную экспедицию по историческим местам России, связанным с Великой Отечественной войной. Маршруты включают посещение городов-героев Волгограда (Сталинград), Севастополя, Донецка, Курска, Ростова-на-Дону (Самбекские высоты) и Сочи – признанной столицы волонтерского движения России. Эти поездки станут не только данью памяти, но и источником новых идей для патриотических проектов участников.