Памятный венок от студентов МХПИ возложили к Вечному огню на Поклонной горе

В парке Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония возложения памятного знака и венка к Вечному огню. Мероприятие прошло в рамках проекта «Инженеры Победы», приуроченного к 80-летию Победы в

Великой Отечественной войне и 20-летнему юбилею фестиваля «От Винта!».

В церемонии приняли участие около 200 человек, среди которых представители федеральных органов власти, крупных промышленных и научно-исследовательских организаций, вузов, а также потомки инженеров-конструкторов времен Великой Отечественной войны. Событие посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

Памятный знак проекта, разработанный студентами и специалистами Московского художественно-промышленного института (МХПИ), возложили к Вечному огню в сопровождении оркестра и почетного караула Росгвардии, а также мотоциклистов.

Анастасия Стародуб, преподаватель кафедры «Медиа и дизайн» МХПИ и заведующая 3D-лабораторией института, рассказала о процессе создания венка:

«Круглая форма венка символизирует бесконечность и объединение коллективов инженеров разных поколений. С каждым годом возрастает число новых инноваций, даже дети в школах сейчас занимаются программированием и роботостроением. Это своего рода круговорот инженерной мысли, в который вовлекается всё более молодое поколение».

Центральная часть венка украшена шестерёнкой, напечатанной на 3D-принтере. «Процесс печати занял более 30 часов, – поделилась Анастасия. – Это хороший пример того, как мы совмещаем экономичные решения с новыми технологиями».

Ректор МХПИ Алексей Егоров отметил образовательное значение проекта:

«Для наших студентов это был ценный опыт работы над социально значимым проектом. Они применили как классические техники, так и современные технологии, которыми владеют благодаря обучению в нашем институте».

Программа мероприятия включала памятный митинг в честь инженеров, конструкторов и изобретателей, чьи разработки помогли создать отечественную промышленность, выстоять в борьбе с врагом и восстановить страну после войны. Кульминацией стал выпуск голубей в небо.

Особую атмосферу создало выступление поэта-песенника Александра Шаганова, прочитавшего стихотворения, посвященные памяти инженеров. Тринадцатилетний лауреат российских и международных музыкальных конкурсов Алексей Власов исполнил на балалайке песню «Катюша» в память о своем дедушке, на счету которого более 100 изобретательских патентов.

Среди почетных гостей мероприятия были генеральный директор ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало; проректор Технической академии Росатома Павел Журавлёв; Герой России Александр Головашкин; правнук конструктора знаменитого пистолета-пулемета ППШ Георгий Данилов; правнук авиаконструктора Владимира Петлякова Михаил Лысаченко.