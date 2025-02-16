Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» завершил работу

Седьмой Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» завершил свою работу. Гостями фестиваля, проходившего на площадках Москвы и Подмосковья с 7 по 14 февраля 2025 года, стали известные актеры, режиссеры, журналисты и кинокритики.

«Кино — это то, на чём вырос каждый из нас. Есть фильмы, которые мы помним до сих пор. Девиз нашего кинофестиваля «За гуманизм киноискусства и за дружбу между народами». Ведь кино существует не для пресыщенных критиков, а для людей. Кинофестивали помогают молодым режиссерам найти своего зрителя. Поэтому миссия кинофестиваля очень важна, как важны и показы конкурсных программ на телеканале. У нас была интересная конкурсная программа. Между претендентами развернулась нешуточная борьба. Это как раз и определяет, удался фестиваль или нет», — рассказал президент кинофестиваля, заместитель председателя Союза деятелей музыки, кино и телевидения, генеральный продюсер Телеканала ЭХ! Сергей Переверзев.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 работы из 6 стран мира. Жюри наградило призами фестиваля 20 фильмов. Режиссерам и актерам вручили статуэтку и диплом фестиваля.

Гран-при фестиваля присудили фильму «Не бросайте пепел на пол» режиссера и сценариста Елены Скороходовой. В конкурсной программе документального кино главный приз получила картина «Фиолетовая страна» режиссера Михаила Горобчука.

Лучшей документально-игровой лентой признали «Будет жить!» режиссера Александра Эжбера.

Награду за лучшую женскую роль получила российская актриса Елена Скороходова, сыгравшая в фильме «Не бросайте пепел на пол», а за профессиональную честность — Александр Рапопорт (фильм «Нюрнберг. Многомерность зла» (режиссер Алекс Плат)). Юный актер Лукьян Иванов из короткометражного фильма «Давай дружить!» (режиссер Наркас Искандарова) получил награду за лучшую мужскую роль.

Награду председателя жюри фестиваля Элины Суни «За вклад в кинематограф» вручили юной Стеше Горобчук. Приз памяти имени народного артиста СССР Николая Алексеевича Сличенко вручен фильму «Путь домой. Вахтанговские хроники» (режиссер Марина Меркулова).

«Сегодня все, кто присутствует в этом зале, победители. Кто-то победил, потому что снял хороший фильм. А кто-то победил, потому что получил невероятные эмоции от просмотра конкурсных программ. До следующего кинофестиваля мы будем показывать фильмы участников на Телеканале ЭХ!», — рассказал председатель Союза деятелей музыки, кино и телевидения, главный редактор Телеканала ЭХ! Христиан Торрес.

Итоги VII Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце»