Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» завершил работу

Седьмой Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» завершил свою работу. Гостями фестиваля, проходившего на площадках Москвы и Подмосковья с 7 по 14 февраля 2025 года, стали известные актеры, режиссеры, журналисты и кинокритики.
«Кино — это то, на чём вырос каждый из нас. Есть фильмы, которые мы помним до сих пор. Девиз нашего кинофестиваля «За гуманизм киноискусства и за дружбу между народами». Ведь кино существует не для пресыщенных критиков, а для людей. Кинофестивали помогают молодым режиссерам найти своего зрителя. Поэтому миссия кинофестиваля очень важна, как важны и показы конкурсных программ на телеканале. У нас была интересная конкурсная программа. Между претендентами развернулась нешуточная борьба. Это как раз и определяет, удался фестиваль или нет», — рассказал президент кинофестиваля, заместитель председателя Союза деятелей музыки, кино и телевидения, генеральный продюсер Телеканала ЭХ! Сергей Переверзев.
В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 работы из 6 стран мира. Жюри наградило призами фестиваля 20 фильмов. Режиссерам и актерам вручили статуэтку и диплом фестиваля.
Гран-при фестиваля присудили фильму «Не бросайте пепел на пол» режиссера и сценариста Елены Скороходовой. В конкурсной программе документального кино главный приз получила картина «Фиолетовая страна» режиссера Михаила Горобчука.
Лучшей документально-игровой лентой признали «Будет жить!» режиссера Александра Эжбера.
Награду за лучшую женскую роль получила российская актриса Елена Скороходова, сыгравшая в фильме «Не бросайте пепел на пол», а за профессиональную честность — Александр Рапопорт (фильм «Нюрнберг. Многомерность зла» (режиссер Алекс Плат)). Юный актер Лукьян Иванов из короткометражного фильма «Давай дружить!» (режиссер Наркас Искандарова) получил награду за лучшую мужскую роль.
Награду председателя жюри фестиваля Элины Суни «За вклад в кинематограф» вручили юной Стеше Горобчук. Приз памяти имени народного артиста СССР Николая Алексеевича Сличенко вручен фильму «Путь домой. Вахтанговские хроники» (режиссер Марина Меркулова).
«Сегодня все, кто присутствует в этом зале, победители. Кто-то победил, потому что снял хороший фильм. А кто-то победил, потому что получил невероятные эмоции от просмотра конкурсных программ. До следующего кинофестиваля мы будем показывать фильмы участников на Телеканале ЭХ!», — рассказал председатель Союза деятелей музыки, кино и телевидения, главный редактор Телеканала ЭХ! Христиан Торрес.
Итоги VII Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце»
- Лучший видеоклип — «Не психуй» (реж. Николай Максимов, Россия);
- Специальный приз «Надежда кинофестиваля» — телеочерк «Мир начинается с тебя» (реж. Ольга Чуваева, Россия);
- Приз председателя Союза деятелей музыки, кино и телевидения «За популяризацию Юго-Восточного округа города Москвы» — телеочерк «Юго-Восточное викариатство города Москвы» (реж. Ирина Деева, Россия);
- Приз председателя Союза деятелей музыки, кино и телевидения «За повышение социальной значимости современной русской литературы и привлечения к ней читательского и общественного внимания» — телетеатр «Хочу вспомнить всё» (реж. Любовь Курьянова, автор Марина Линник, Россия);
- Лучшая операторская работа — короткометражный фильм «Волшебник» (реж. Арсен Аристакесян, Россия);
- Лучший монтаж — короткометражный фильм «19:25» (реж. Юрий Черенков, Россия);
- Лучшая роль второго плана — короткометражный фильм «Человек-невидимка из седьмого «Б» (реж. Андрей Ивашкин, актер Петр Мальцев, Россия);
- Лучшая мужская роль — короткометражный фильм «Давай дружить!» (реж. Наркас Искандарова, актер Лукьян Иванов, Россия);
- Лучший режиссер — короткометражный фильм «Давай дружить!» (реж. Наркас Искандарова, Россия);
- Лучший сценарий — короткометражный фильм «Давай дружить!» (Татьяна Строганова, Россия);
- Лучший актерский ансамбль — короткометражный фильм «Ближайшее море» (реж. Алексей Балашов, Россия);
- Лучший композитор — короткометражный фильм «Ближайшее море» (композитор Александр Пиглов, Россия);
- Специальный приз «За искренность и свет из сердца» — документальный фильм «Замоскворецкое купечество. Свет из сердца. Николай Григорьевич Григорьев» (реж. Элина Баклашова, Россия);
- Диплом «За сохранение памяти о художнике» — документальный фильм «Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе» (реж. Екатерина Шаромет, Беларусь);
- Лучший сценарий — документальный фильм «Александр Гречанинов. Возвращение страстной седмицы» (реж. Владимир Гречанинов, Россия);
- Лучший монтаж и звук — документальный фильм «Лилинэв. Легенда о будущем» (реж. Виталий Лазо, Россия);
- Лучший документально-игровой фильм — документальный фильм «Будет жить!» (реж. Александр Эжбер, Россия);
- Лучший режиссер — документальный фильм «Дочки опоры» (реж. Валерий Рябин, Россия);
- Приз памяти им. народного артиста СССР Николая Алексеевича Сличенко — документальный фильм «Путь домой. Вахтанговские хроники» (реж. Марина Меркулова, Россия);
- Лучший документальный фильм — документальный фильм «Фиолетовая страна» (реж. Михаил Горобчук, Россия);
- Лучший художник — документальный фильм «Фиолетовая страна» (реж. Михаил Горобчук, Россия);
- Лучший оператор — документальный фильм «Фиолетовая страна» (реж. Михаил Горобчук, Россия);
- Спецприз председателя жюри для Стеши Горобчук «За вклад в кинематограф» — документальный фильм «Фиолетовая страна» (реж. Михаил Горобчук, Россия);
- Специальный приз «За профессиональное мужество» — документальный фильм «Донбасс. Дети» (реж. Татьяна Борщ, Россия);
- Александр Рапопорт «За профессиональную честность» — художественный фильм «Нюрнберг. Многомерность зла» (реж. Алекс Плат, Россия);
- Лучшая женская роль — художественный фильм «Не бросайте пепел на пол» (реж. Елена Скороходова, Россия);
- Гран при — художественный фильм «Не бросайте пепел на пол» (реж. Елена Скороходова, Россия).