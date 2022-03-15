Выставка «Разрез» продлена до 10 апреля

23 февраля в фонде Ruarts открылся проект, в основу которого легло историческое и культурное исследование памятника архитектуры федерального значения, усадьбы доктора медицины В.Ф.Снегирева, построенной архитектором Романом Клейном. «Разрез» — первый совместный site-specific проект московских художников Алексея Луки и Матвея Шапиро. Куратором проекта выступил Алексей Партола.

Отправной точкой к созданию проекта стал объект культурного наследия федерального значения, построенный в неоготическом стиле одним из самых востребованных архитекторов конца XIX — начала XX века Романом Клейном в 1894 году. В настоящий момент в особняке ведется научная реставрация.

Концепция проекта «Разрез» строится прежде всего на историческом и культурном исследовании особняка, реставрация которого завершится летом 2024 года. Проект призван не только рассказать историю здания и его жильцов, но и сохранить часть архитектурных элементов, используя их как материал для создания объектов современного искусства. Все работы, специально созданные для проекта, объединяет идея открытия. В.Ф. Снегирев, некогда владелец особняка, всю жизнь посвятил науке: он был первым врачом, определившим гинекологию как отдельное направление в медицине на территории России. Так, благодаря своим обитателям, особняк стал настоящим местом открытий, а теперь его история служит архивом, который изучают и актуализируют художники в своих работах.

В основе выставки лежат оригинальные архитектурные планы дома Снегирева, именно они выстраивают систему координат. Экспозиция, используя прием тотальной site-specific инсталляции, расставляет акценты не только в сторону историко-архитектурных, но и бытовых взаимосвязей. Художники Алексей Лука и Матвей Шапиро применяют в своих работах предметы интерьера, безвозвратно утраченные для последующей реставрации, тем самым дают им новую жизнь в ином формате. Ручки, откосы, рамы, кровля, рейки, балясины — все послужило материалом для создания инсталляций. В рамках проекта будут представлены: графика, ассамбляжи, коллажи и скульптуры художников.

Главная цель проекта – привлечь внимание общественности к бережному восстановлению объекта культурного наследия. Демонстрация уникальных апсайклинг-арт объектов стирает очевидную грань между застройкой и работами, художники переносят многогранный образ здания в стены фонда.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.