Выставка «Рефлексия визуального» в новой галерее современного искусства SISTEMA GALLERY

В центре Москвы открывается новое арт-пространство — SISTEMA GALLERY. Проект, направлен на продвижение российского арт-рынка, открытие новых имен и популяризацию современного искусства. На первой выставке галереи «Рефлексия визуального» будут представлены произведения представителей разных поколений отечественных художников: Дмитрия Шорина, Елены Кулик и Игоря Кулика, Светланы Чимитдоржиной.

Выставка состоится с 1 июля по 27 августа 2022 года.

Все авторы, отобранные куратором проекта и генеральным директором SISTEMA GALLERY Анастасией Волковой, работают в технике масляной живописи, однако их произведения далеки от традиционного фигуративного искусства. Отталкиваясь от возможностей классической техники и собственного эстетического и чувственного опыта, все четверо смело экспериментируют с визуальным образом и смысловым контентом, по-новому переосмысляя понятие станковой картины.

«Хрупкая, в традиционном представлении, визуальность в их произведениях оказывается способной “держать удар” новой реальности… Лидерство визуального не обеспечивает тотального эскапизма, но обнаруживает столь необходимые сегодня терапевтические свойства живописи, позволяющие ослабить назойливость социальной коммуникации и снизить агрессивность вездесущей медийной картинки», — так характеризует их работы искусствовед, выпускница мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского в МГАХИ имени Сурикова, Светлана Чимитдоржина внимательно исследует свой внутренний мир, используя понятие телесности как инструментарий для постижения и принятия собственного «я». Серии ее эмоциональных картин олицетворяют тернистый духовный путь художницы — от растерянности и тревожности к смирению и спокойствию.

Петербургских художников Елену Кулик и Игоря Кулика когда-то причисляли к представителям нового поп-арта: их работы были фигуративны и реалистичны. Однако сегодня оба мастера предпочитают вовлекать зрителя в визуальную игру, соединяющую клише академической живописи с подлинными или фейковыми цитатами из современной жизни, элементами авангарда, футуризма и китча.

Уроженец Новосибирска, Дмитрий Шорин считается уже вполне состоявшимся художником. За его плечами персональная выставка в Мраморном дворце Государственного Русского музея и участие в 55-й Венецианской биеннале. Уникальный авторский стиль Дмитрия Шорина строится на бесконечном обыгрывании клишированных образов современного глянца и рекламы с их яркой, узнаваемой эстетикой, в которую порой вторгаются элементы сюрреализма и психоделического трипа. Шорин называет этот процесс «диалогом с самим собой по поводу блуждания на внутренней эстетической и психологической территории».

Проект «Рефлексия визуального» станет первой экспозицией в цикле выставок, которые планирует провести SISTEMA GALLERY. Мероприятие пройдет по адресу Бобров переулок, д. 4, с. 3.

Дмитрий Шорин. Flifhtradar. Холст, масло, 93х140, 2019

Елена Кулик. Море. Холст, масло, 100х120, 2022

Елена Кулик. Обновленное восприятие. Холст, масло, 100х140, 2022

Игорь Кулик. Березовая роща. Холст, масло 140х190, 2022

Дмитрий Шорин. Барашки. Холст, масло, 195х195, 2016

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