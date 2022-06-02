«Детская» программа книжного фестиваля «Красная площадь – 2022»

Российская государственная детская библиотека – куратор секции «Детская и учебная литература» книжного фестиваля «Красная площадь» (3-6 июня 2022 года) подготовила обширную программу для детей и родителей, тематически объединенную строчкой «Что за прелесть эти сказки!» из письма Александра Пушкина.

Гости фестиваля встретятся с писателями Галиной Дядиной, Анастасией Орловой, Еленой Усачёвой, Ириной Цхай, Валентиной Дёгтевой, Григорием Кружковым, Анастасией Строкиной, Ириной Лукьяновой, Наталией Волковой, Анной Игнатовой, Натальей Евдокимовой, Екатериной Соболь, Тамарой Михеевой, Юлией Ивановой, Татьяной Мастрюковой, Александрой Литвиной.

Кроме этого пройдут десятки мастер-классов и квестов. С читателями также встретятся художники-иллюстраторы Юлия Устинова, Екатерина Литвинова, Мария Лукьянцева. Гости фестиваля будут исследовать фольклор, освоят арт-терапию и народные промыслы. Сеть магазинов настольных игр Мосигра организует игротеку. В день рождения Пушкина состоится квиз по книге «Не хочу учиться! Саша Пушкин».

Будут показаны спектакли «Дети Москвы» Московского детского театра эстрады, «Муха-Цокотуха» театра «Экспромт», мюзикл «Мамонтёнок» Московского театра мюзикла, «Сказки Корнея Чуковского» театра «Академия Слова».

Актеры театра и кино Виктор Добронравов, Анна Хилькевич, Ангелина Загребина, Полина Сидихина примут участие в презентации нового проекта РГДБ – виртуального музея «Диафильм. Онлайн», и прочитают диафильмы из его коллекции. Также

можно будет посмотреть новинки отечественной анимации.

Во время фестиваля РГДБ проведет благотворительную акцию «Подари ребенку книгу!» – желающие смогут купить новые книги и передать их детским больницам.

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