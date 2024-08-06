Выставка рисунка «Путь к совершенству» к 100-летию Виктора Иванова в Рязани

Владимир Иванов. Автопортрет с дочерью. 1972. Бумага, уголь

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина представляет выставку рисунка Народного художника СССР, академика Российской академии художеств Виктора Ивановича Иванова «Путь к совершенству», приуроченную к 100-летию мастера. Юбиляр лично участвовал в подготовке выставки. В экспозицию вошли исключительно рисунки, среди которых преобладают наброски, эскизы и картоны к крупным, этапным полотнам – «путь к совершенству» художника. 200 работ, выполненных карандашом, углем, сангиной, сепией раскрывают развитие мысли автора от первых натурных впечатлений до кристаллизации общественно значимого замысла картины. Среди экспонируемых работ преобладают рисунки из мастерской художника, многие из которых зрители увидят впервые. Выставку также дополняют произведения из коллекции галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская», которая в этом году отмечает 20-летие своего основания.

Владимир Иванов. Картон к картине «Похороны. Вечная память на войне погибшим, без вести пропавшим всем родным и близким». 1971. Бумага, уголь

Владимир Иванов. Картон к картине «Косцы». 2005. Бумага, уголь

Творчество автора занимает особое место в истории отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ – начала XXI столетий. Художник-философ, Виктор Иванов затронул в своих произведениях многие основополагающие вопросы бытия, сосредоточив внимание на важнейших этапах человеческой жизни от рождения до смерти. Его убеждённость в высоком предназначении каждого человека, живущего на Земле, имеет глубокую укоренённость в отечественной культуре. В среде единомышленников, условно относимых к «поколению шестидесятых», обратившихся к изображению героических будней современников, Виктор Иванович оказался единственным, кто связал своё творчество с крестьянской темой. Именно труд на земле, уклад жизни крестьянства, его нравственные устои послужили основой для размышлений художника о духовных силах народа, выходившего победителем из суровых исторических испытаний. Творчество художника давно знают и ценят На Рязанской земле знают и любят художника — жители сёл Ряссы, Исады, Аграмаково, Красный Яр стали героями многих его произведений.

Владимир Иванов. Картон к картине «На реке». 1960-е. Бумага, уголь

Владимир Иванов. Картон к картине «В саду». 1970-е. Бумага, уголь

Создание картины – сложный, многоступенчатый процесс, связанный с внимательным изучением натуры. В год своего столетнего юбилея Виктор Иванов предлагает зрителю выставку, раскрывающую этапы работы над картиной. На выставке представлены подготовительные рисунки к таким этапным в творчестве Виктора Иванова холстам, как «В годы войны» (1958-–1967), «Защитники Гаваны. Куба» (1961), «Рязанские луга» (1962–1967), «Похороны в Исадах» (1962–1983) «Человек родился» (1964–1969), «Уборка картошки» (1967), «На Оке» (1972), «На реке» (1969), «Ветеран Гражданской войны Михаил Александрович Угадчиков» (1977), «На крыльце» (1979), «Под мирным небом» (1982), «Ледоход» (1987), «В дни 1000-летия христианства на Руси в селе Исады» (1989), «Крещение» (1991), «Возвращение с лугов» (1999),), «Похороны» (1999), «Косцы» (2005) и другие. Масштабные картоны расчерчены сеткой для переноса композиции в большой формат картины.

Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе релиза Музея