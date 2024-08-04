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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Нижнем Новгороде провели «Арт-день» на Плюс Даче

editor
By editor
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Событие состоялось при участии двух проектов — Граффити-Азбука, продвигающего культуру России и кириллицу через стрит-арт, и ArtVisioner Foundation, направленного на поддержку молодых художников с помощью коллабораций и интеграции искусства в различные сферы жизни.

Плюс Дача в Пакгаузах была украшена арт-объектами в виде цветов современной художницы Саши Фроловой, а программа Арт-дня включила в себя множество активностей, связанных с уличным искусством: огромная арт-раскраска, роспись одежды и чемоданов, арт-объекты от художников «уличной волны», граффити-баттлы, а также танцевальный флешмоб.

С 12:00 до 17:00 на мероприятии были установлены поп-ап стенд и инсталляции, созданные уличными художниками. Инсталляция «Белуга» от нижегородской команды «ТОЙ», которая посвящена рыболовному промыслу волжских рыбаков и представляет собой оммаж на знаменитое фото с пойманной на Волге 100 лет назад рыбой.

Современный художник Владислав Дакес подготовил арт-объекты «Волга волнуется раз» из синего шифера в форме волны и «Точка прибытия», который обыгрывает главный символ путешествия — чемодан.

Также с 12:00 до 15:00 на Плюс Даче была семейная арт-программа. Маленькие посетители и взрослые получили возможность разрисовать на свой вкус необычную раскраску от резидента нижегородской галереи «Терминал А» Яны Серобабиной, которая создала принт с контурным изображением. С 15:00 до 17:00 для гостей работал кастом одежды — прямо на месте можно было преобразить свои футболки методом шелкографии, наклеить термонаклейки или даже покрасить вещи в технике тай-дай. Кроме того, все желающие смогли расписать свои чемоданы, если принесут их с собой.

Важной частью программы Арт-дня стали художественные баттлы возле поп-ап стенда. В 14:00 прошел тег-баттл: участникам предложили написать свой псевдоним или любое слово на выбор на кириллице с помощью маркеров. Победители получили в подарок эксклюзивные книги от проекта. В 15:00 прошел флоп-баттл, на котором гости Плюс Дачи делали флопы в виде кириллических букв или символов в своем стиле уже с помощью баллончиков с краской. Победителей арт-соревнования ждали эксклюзивные рюкзаки от команды художников Граффити-Азбуки.

Завершился Арт-день масштабным танцевальным флешмобом. С 18:00 до 19:00 на уличной сцене профессиональные танцоры показывали всем желающим движения, чтобы вместе создать яркий и единый танец.

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