В Академии «Меганом» впервые провели программу для иностранных студентов

Погрузиться в культуру России, познакомиться с молодежной политикой страны и изучить основы проектирования на «Тавриду» приехали 105 участников, в том числе иностранцы из 19 стран, включая Индию, Бангладеш, Нигерию, Сирию, Никарагуа, Конго, Ливан, Саудовскую Аравию и другие. Все они — студенты вузов Крыма и Севастополя — объединились на площадке Академии «Меганом», чтобы создать совместные проекты по развитию международного молодежного сотрудничества. Лучшие из них студенты смогут представить на грантовых конкурсах.

По итогам программы участники в смешанных командах разработали и презентовали десять идей проектов по развитию студенческого сотрудничества в сфере творческих индустрий — театра, литературы, новых медиа, музыки, кино и анимации, дизайна, гастрономии. Среди них мастер-классы по кулинарии разных стран, автобиографические фильмы об иностранных студентах, международная спартакиада, языковой лагерь, театр без слов, клуб адаптации иностранной молодежи к жизни в России, центр карьеры иностранцев, квартирники и прочее.

«Для иностранных студентов, приехавших на обучение в Севастополь и Крым, эта программа уникальна. Впервые нам удалось собрать на такое знаковое мероприятие молодых лидеров из разных стран и познакомить ребят с возможностями, которые дает наша страна для молодежи, ведь Россия обладает передовым опытом в развитии молодежной политики», — отметила Елизавета Цокур, лектор Российского общества «Знание», заместитель директора Дирекции международного сотрудничества Севастопольского государственного университета.

Программа была подготовлена при участии Севастопольского государственного университета, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и филиала Российского общества «Знание» в Севастополе, чьи эксперты приняли в ней участие в качестве спикеров.

«Программа в первую очередь учит иностранных студентов из разных стран, с разными языками и культурами, слышать друг друга и учиться взаимодействовать. Мы специально смешивали в одной команде студентов из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы участники вышли из зоны комфорта, проявили себя, не боялись говорить на другом языке, общаться с незнакомыми людьми. За эти дни были разные активности, порой участники были на ногах по 14 часов, но это их сплотило и дало им возможность посмотреть со стороны и на себя, и на других», — поделилась Жанна Куляева, заместитель директора Центра международных образовательных проектов подготовительного отделения КФУ. На программе участники познакомились с возможностями и перспективами развития в сфере молодежной политики, с молодежными объединениями и движениями, с грантовой поддержкой инициатив, а также с успешными практиками реализации творческого потенциала молодежи в регионе.

Секретами ораторского мастерства и успешного интервью поделился журналист и лектор Российского общества «Знание» Михаил Паутов. Он также рассказал об основных ошибках, которых следует избегать, чтобы достичь успеха в общении и публичных выступлениях.

Кроме того, участники узнали о новых возможностях самореализации в медиапространстве. Начальник отдела по работе с социальными сетями Севастопольской телерадиокомпании Дарья Котрова рассказала о том, как новичкам эффективно вести свои социальные сети и успешно продвигать медиапроекты, чтобы привлечь максимальное внимание аудитории.

Много времени в программе было уделено и продвижению культурных ценностей России. Например, иностранным студентам прочитали лекции о становлении Руси как государства, богатой истории полуострова Крым и его значимой роли в истории страны, Крымской весне и многом другом. Молодые люди также изучали творчество Александра Пушкина, и один из вечеров был посвящен его поэзии. А на встрече «Открытый микрофон» все участники — и россияне, и иностранцы — делились культурой своих стран, вместе пели русские песни и танцевали под африканский там-там.