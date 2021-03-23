Выставка «Рисунки на обоях: музей вымышленных существ» открылась в павильоне «Книги» на ВДНХ

23 марта 2021 года в павильоне «Книги» на ВДНХ открывается выставка «Рисунки на обоях: музей вымышленных существ». В экспозиции представлены инсталляции и скульптуры современных художников, а также живопись. Куратор выставки — художник-график, кандидат искусствоведения Анастасия Бринцева. Вход свободный.
С 23 марта по 11 апреля в павильоне «Книги» на ВДНХ состоится новая выставка, организованная Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». На время ее проведения пространство павильона превратится в зал биологического музея с витринами, в которых находятся вымышленные насекомые, и карточками с шуточными описаниями особенностей их строения и поведения. Сказочных мотыльков и бабочек гости смогут увидеть среди листьев растений и на книжных полках.
На создание этих инсталляций художницу Ирину Турченко вдохновили причудливые орнаменты и силуэты, которые рисовало ее воображение при разглядывании рисунков на обоях.
В детстве художница проводила много времени в инсектарии, где работала ее мама. Дополнив детские воспоминания знаниями о научной классификации и систематизации насекомых, Ирина создала серию вымышленных существ — жуков, бабочек и гусениц, нарисованных карандашами на кусках обоев.
Экспозицию дополнят скульптуры Ольги Колосовой, которая при их создании вдохновлялась наблюдением за мотыльками. В ее работах прослеживается процесс обратного превращения: реальные существа трансформируются в почти абстрактные и нереалистичные формы. Скульптура «Кузнечик» Вячеслава Бурбыги, выполненная из картона, передает характерные черты этого существа с помощью геометрических форм.
27 марта в рамках выставки запланирован мастер-класс по рисункам на обоях. На нем все участники создадут своих фантастических существ. Информацию о стоимости и подробности о мастер-классе можно найти на сайте павильона в сети Интернет.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.