Выставка «Рисунки на обоях: музей вымышленных существ» открылась в павильоне «Книги» на ВДНХ

23 мар­та 2021 года в пави­льоне «Кни­ги» на ВДНХ откры­ва­ет­ся выстав­ка «Рисун­ки на обо­ях: музей вымыш­лен­ных существ». В экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны инстал­ля­ции и скульп­ту­ры совре­мен­ных худож­ни­ков, а так­же живо­пись. Кура­тор выстав­ки — худож­ник-гра­фик, кан­ди­дат искус­ство­ве­де­ния Ана­ста­сия Брин­це­ва. Вход свободный.

С 23 мар­та по 11 апре­ля в пави­льоне «Кни­ги» на ВДНХ состо­ит­ся новая выстав­ка, орга­ни­зо­ван­ная Госу­дар­ствен­ным музей­но-выста­воч­ным цен­тром «РОСИЗО». На вре­мя ее про­ве­де­ния про­стран­ство пави­льо­на пре­вра­тит­ся в зал био­ло­ги­че­ско­го музея с вит­ри­на­ми, в кото­рых нахо­дят­ся вымыш­лен­ные насе­ко­мые, и кар­точ­ка­ми с шуточ­ны­ми опи­са­ни­я­ми осо­бен­но­стей их стро­е­ния и пове­де­ния. Ска­зоч­ных мотыль­ков и бабо­чек гости смо­гут уви­деть сре­ди листьев рас­те­ний и на книж­ных полках.

На созда­ние этих инстал­ля­ций худож­ни­цу Ири­ну Тур­чен­ко вдох­но­ви­ли при­чуд­ли­вые орна­мен­ты и силу­эты, кото­рые рисо­ва­ло ее вооб­ра­же­ние при раз­гля­ды­ва­нии рисун­ков на обоях.

В дет­стве худож­ни­ца про­во­ди­ла мно­го вре­ме­ни в инсек­та­рии, где рабо­та­ла ее мама. Допол­нив дет­ские вос­по­ми­на­ния зна­ни­я­ми о науч­ной клас­си­фи­ка­ции и систе­ма­ти­за­ции насе­ко­мых, Ири­на созда­ла серию вымыш­лен­ных существ — жуков, бабо­чек и гусе­ниц, нари­со­ван­ных каран­да­ша­ми на кус­ках обоев.

Экс­по­зи­цию допол­нят скульп­ту­ры Оль­ги Коло­со­вой, кото­рая при их созда­нии вдох­нов­ля­лась наблю­де­ни­ем за мотыль­ка­ми. В ее рабо­тах про­сле­жи­ва­ет­ся про­цесс обрат­но­го пре­вра­ще­ния: реаль­ные суще­ства транс­фор­ми­ру­ют­ся в почти абстракт­ные и нере­а­ли­стич­ные фор­мы. Скульп­ту­ра «Куз­не­чик» Вяче­сла­ва Бур­бы­ги, выпол­нен­ная из кар­то­на, пере­да­ет харак­тер­ные чер­ты это­го суще­ства с помо­щью гео­мет­ри­че­ских форм.

27 мар­та в рам­ках выстав­ки запла­ни­ро­ван мастер-класс по рисун­кам на обо­ях. На нем все участ­ни­ки созда­дут сво­их фан­та­сти­че­ских существ. Инфор­ма­цию о сто­и­мо­сти и подроб­но­сти о мастер-клас­се мож­но най­ти на сай­те пави­льо­на в сети Интернет.

укра­ли