Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала финалистом двух международных премий в области медиа и didgital-технологий

Mercedes-Benz Fashion Week Russia – проект коммуникационного агентства «Артефакт» вошел в шорт-лист двух престижных премий – Shorty Awards и Global Social Media Awards, которые отмечают заслуги проектов со всего мира в области использования социальных сетей и цифровых технологий.
Премию Shorty Awards присуждают людям, компаниям и НКО, которые создают интересный и значимый контент с помощью соцсетей и digital-технологий. В этом году MBFW Russia вошла в шорт-лист номинации Live Event. В этой категории Неделя моды из Москвы борется за первенство с глобальными проектами MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards и E! People’s Choice Awards. Среди лауреатов премии прошлых лет – поп-звезда Тейлор Свифт, экс-первая леди США Мишель Обама, актриса Ребел Уилсон, YouTube-блогер Mr. Beast и другие.
Премия Global Social Media Awards отмечает наиболее успешные международные кампании, реализованные в социальных сетях. Неделя моды MBFW Russia вошла в число финалистов за лучшее использование TikTok (Best Use of TikTok). В октябре 2020 года Mercedes-Benz Fashion Week Russia первой в мире провела реалити-шоу в TikTok во время мероприятия – прямая трансляция Недели моды MBFW Russia набрала аудиторию в почти миллион человек за 4 дня. Среди ведущих были популярные TikTok-блогеры, редакторы моды, инфлюенсеры, которые брали интервью у дизайнеров, моделей и гостей мероприятия. Хештег #месяцмоды, запущенный MBFW Russia, набрал более 60,5 млн просмотров.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia – одна из самых масштабных недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе – проходит дважды в год в Москве уже более 20 лет. В этом сезоне Неделя моды MBFW Russia состоится с 20 по 24 апреля в формате phygital, совместив физические показы на подиумах в Москве с онлайн-презентациями и прямыми трансляциями.
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