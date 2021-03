Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала финалистом двух международных премий в области медиа и didgital-технологий

Mercedes-Benz Fashion Week Russia – про­ект ком­му­ни­ка­ци­он­но­го агент­ства «Арте­факт» вошел в шорт-лист двух пре­стиж­ных пре­мий – Shorty Awards и Global Social Media Awards, кото­рые отме­ча­ют заслу­ги про­ек­тов со все­го мира в обла­сти исполь­зо­ва­ния соци­аль­ных сетей и циф­ро­вых технологий.

Пре­мию Shorty Awards при­суж­да­ют людям, ком­па­ни­ям и НКО, кото­рые созда­ют инте­рес­ный и зна­чи­мый кон­тент с помо­щью соц­се­тей и digital-тех­но­ло­гий. В этом году MBFW Russia вошла в шорт-лист номи­на­ции Live Event. В этой кате­го­рии Неде­ля моды из Моск­вы борет­ся за пер­вен­ство с гло­баль­ны­ми про­ек­та­ми MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards и E! People’s Choice Awards. Сре­ди лау­ре­а­тов пре­мии про­шлых лет – поп-звез­да Тей­лор Свифт, экс-пер­вая леди США Мишель Оба­ма, актри­са Ребел Уил­сон, YouTube-бло­гер Mr. Beast и другие.

Пре­мия Global Social Media Awards отме­ча­ет наи­бо­лее успеш­ные меж­ду­на­род­ные кам­па­нии, реа­ли­зо­ван­ные в соци­аль­ных сетях. Неде­ля моды MBFW Russia вошла в чис­ло фина­ли­стов за луч­шее исполь­зо­ва­ние TikTok (Best Use of TikTok). В октяб­ре 2020 года Mercedes-Benz Fashion Week Russia пер­вой в мире про­ве­ла реа­ли­ти-шоу в TikTok во вре­мя меро­при­я­тия – пря­мая транс­ля­ция Неде­ли моды MBFW Russia набра­ла ауди­то­рию в почти мил­ли­он чело­век за 4 дня. Сре­ди веду­щих были попу­ляр­ные TikTok-бло­ге­ры, редак­то­ры моды, инфлю­ен­се­ры, кото­рые бра­ли интер­вью у дизай­не­ров, моде­лей и гостей меро­при­я­тия. Хеш­тег #месяц­мо­ды, запу­щен­ный MBFW Russia, набрал более 60,5 млн просмотров.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia – одна из самых мас­штаб­ных недель моды в мире и круп­ней­шая в Рос­сии и Восточ­ной Евро­пе – про­хо­дит два­жды в год в Москве уже более 20 лет. В этом сезоне Неде­ля моды MBFW Russia состо­ит­ся с 20 по 24 апре­ля в фор­ма­те phygital, сов­ме­стив физи­че­ские пока­зы на поди­у­мах в Москве с онлайн-пре­зен­та­ци­я­ми и пря­мы­ми трансляциями.

