Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» продлена до 24 марта

Международная Выставочная Компания (МВК) и ShoeIcons продлили выставку «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», проходящую на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница».

Экспозиция посвящена женской моде периода 1920-х и начала 1930-х годов. На четырех этажах представлено более 300 уникальных экспонатов: бисерные платья, обувь великих мастеров и аксессуары, нижнее бельё и корсеты, винтажные сумки, обложки журналов и даже ароматы эпохи ар-деко. Экспозиция демонстрирует коллекции Назима и Елены Мустафаевых, Антона Приймака, Ксении Потаповой, Павла Карташова, Вадима Полубоярцева и Элины Арсеньевой.

За три месяца на выставке побывало более 16 000 человек, более 900 гостей посетили кураторские экскурсии Назима Мустафаева, прошло 15 лекций о моде и искусстве ар-деко.

«В декабре 2022, как и в предыдущие месяцы, недельная посещаемость выставки продолжала расти, что привело нас к мысли о ее продлении, – рассказывает заместитель генерального директора МВК Раиса Газарян. – Мы создали невероятно насыщенную экспозицию. Большинство посетителей проводят в залах 2-3 часа: разглядывают каждый экспонат в деталях, наслаждаясь красотой и изяществом моды того времени. Наши посетители – люди самых разных возрастов и профессий, при этом до 80% билетов приобретали представительницы прекрасного пола. Экспозиция получила позитивный отклик со стороны профессионалов индустрии моды, приняла группы из профильных вузов, например, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и Британской высшей школы дизайна».

Во втором сезоне продолжится и лекционная программа выставки. Информация о новых встречах будет размещена на сайте artdeco.moscow.

Посетителей выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» ждёт полное погружение в эпоху джаза, новых танцев, нового положения женщины в обществе.

Основу экспозиции составляет коллекция бисерных платьев и обуви эпохи ар-деко от Назима и Елены Мустафаевых. Это более 60 платьев работы известных дизайнеров Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Мариано Фортуни, Эдварда Молинё, Люсьена Лелонга, а также менее известных и безымянных мастеров. В одну из лучших в мире коллекций обуви и аксессуаров вошли работы высокого обувного искусства таких художников, как Пьетро Янторни, Андрэ Перуджиа, Израэль Миллер, Сальваторе Феррагамо, фирм Hellstern & Sons, Netch et Frater, Francois Pinet, Sax Fifth Avenue и многих других. Коллекция целлулоидных каблуков, украшенных стразами, эмалью и росписью, представляет особый вид обувных аксессуаров периода ар-деко, поднятый французскими мастерами на высоту искусства.

Впервые широкой публике представлено нижнее бельё и корсеты 1920-х и 1930-х годов из коллекции Антона Приймака.

Сумки периода ар-деко из собрания Павла Карташова и Вадима Полубоярцева – это настоящие произведения искусства: расшитые ридикюли и роскошные экспонаты из серебра, мельхиора и бронзы.

На выставке демонстрируются обложки винтажных журналов и работы известных художников с российскими корнями – Романа Тыртова (Эрте), Павла Челищева, Владимира Бобрицкого, Леона Бакста из коллекции Ксении Потаповой (vintagecover.ru). Дополняют экспозицию винтажные фотографии из коллекции ƒIcons.

Незаметным, но важным участником выставки стали ароматы «ревущих двадцатых» от Элины Арсеньевой. У посетителей есть возможность настолько погрузиться в эпоху ар-деко, чтобы даже почувствовать ее запах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.