Выставка Светы Исаевой «Ложное солнце» открылась в Masters

17 марта в пространстве Школы Masters открылась выставка Светы Исаевой «Ложное солнце», созданная совместно с Nikolay Evdokimov Gallery. Выставка будет открыта для зрителей до 6 мая. Вход свободный. Света Исаева — выпускница Школы Родченко и Британской высшей школы дизайна. Занимается живописью, керамикой, концептуальной фотографией, графикой и видео.

«Формируя выставочную программу, мы привлекаем ведущие петербургские галереи и художников, тем самым прокладывая мост между двумя столицами. Кто-то однажды сказал про Мasters на Патриарших — это окно в Петербург. Здесь нам очень важно показывать ярких художников петербургской арт-сцены и тех, кем вы вдохновляемся и чье творчество нам — рассказывает основательница проекта Masters Полина.

Ложное солнце — это оптическое явление известное с давних времен. Увидев на небе два или более светил одновременно, люди часто трактовали это как мистическое знамение, связывая с ним пророчества, предсказывающие счастье или неудачу. Если идти за солнцем — можно обойти всю землю и вернуться на то же место, но куда заведет ложное светило и как долго придется стремиться по ложному пути однажды избравшему его путнику?

Воздушная, и одновременно непроницаемая живопись этой серии отсылает к синкретическим культам, средневековой алхимии, гаданию и акварельной живописи мастера романтического пейзажа Уильяма Тернера. Гравюры воспроизводят свидетельства средневековых монахов, прилежно фиксировавших наполненное мистическим смыслом явление.

Светлана Исаева — выпускница Школы Родченко (мастерской Сергея Браткова) и Британской высшей школы дизайна. Она работает в авторском стиле «треш-барокко» — по-панковски ироничной эстетике глобального переизбытка. Художница создает керамику, концептуальную фотографию, живопись и видео. В работах она переосмысляет эстетику старинных полотен и архитектурных сооружений мастеров прошлого. Ее керамические объекты имитируют различные формы, которые отсылают как к мировому искусству, так и к обыденным предметам, трансформируя возвышенное и историческое в ироничное и более современное. Живопись художницы на холсте словно переносит ее керамические объекты в новый медиум. Композиция напоминает запечатленный процесс постоянной работы и корректировок: один энергичный штрих ложится поверх другого, что-то затушевано или замазано, череда похожих линий стремится идеально повторить друг друга. Непрерывающееся самосовершенствование собственной техники запечатляется художницей в ярком визуальном высказывании.

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