17 марта Фонд Ruarts представляет персональную выставку мультимедийной уличной художницы, исследующей грани жанра автопортрета – Полины Борисовой.

Сохраняя основные позиции символисткой эстетики (суггестивность, недосказанность, игра аллюзий и ассоциаций), Полина Борисова проигрывает собственную жизнь, ее претворения. Отсюда яркие вспышки цвета, стеклянный взгляд на портретах, кукольные лица-маски, словно затерявшиеся в пустом пространстве. Любое движения разума и тела, изменение действительности, будь то внешней или внутренней, тщательно фиксируется через визуальное описание переживаний. Серии работ Полины выступают в роли дневника самой художницы. Автор исследует грани жанра автопортрета как на нестандартных (найденные объекты (objet trouvé), металл, стекло, керамика), так и на более привычных медиумах (холсты, бумажные материалы, фотография, видео).

Смешанная техника с использованием аэрозольной краски, акриловых маркеров, «текучих» фломастеров, мелков, быстрая экспрессивная линия – прямая отсылка к граффити бэкграунду художницы, для которой ее «лица» служили личным тегом на стенах.

Автопортрет для Полины Борисовой стал способом вырасти в более чистое состояние, обрести свободу. Пластическая связь между работами неявная, однако автор устанавливает связь сюжетную. Мигрируя с одного медиума на другой, портреты-состояния не теряют узнаваемости и достоверности чувств, сообщаются как зов и отклик, звук и его резонирующее эхо.

Название выставки одновременно отражает автобиографический и философский контекст: India Alfa Echo Niner One One Six — позывной самолёта, единственным пассажиром которого была Полина, летящая из пункта А – прошлого, в необозримое будущее пункта Б, погруженная в саморефлексию и неопределенность; в вечном сражении с турбулентностью, хаотичным миром внизу и отражением себя «здесь и сейчас» в иллюминаторе. Воздушное путешествие стало неким парафразом к путешествию по линии жизни. В пространстве выставки появились предметы из мастерской художницы, уподобив студию капсуле того загадочного борта.

На выставке представлены работы разных периодов, начиная с 2007 года.

Бесконечная множественность оттенков эмоции выражена в движении линии, акцентах цвета. Словно на фотографии с долгой выдержкой Полина Борисова размывает детали аватаров, фокусируя зрителя на первичности эмоций, поиске сущности человеческой природы. Посвящая свою работу не единому состоянию, а процессу, автор демонстрирует, насколько лишен статики чувственный аспект восприятия.

Через зашифрованные послания в форме символов, чисел, слов можно увидеть завуалированные чувства, страхи. К тому же, в силу своей фантазии и мировоззрения Полина Борисова выбрала неоднозначные названия для некоторых произведений, тем самым, оставив зрителю пространство для воображения и размышления.

Полина Борисова. Автопортрет. 2020. Бумага, смешанная техника, 30х21 см

Полина Борисова (1985 г.р.) — мультимедийный уличный художник и фотограф, исследующий грани жанра автопортрета как на нестандартных (objet trouvé, металл, стекло, керамика), так и на более привычных медиумах (холсты, бумажные материалы, фотография, видео). С подросткового возраста Полина изучала себя, как уличный художник, взаимодействуя с различными граффити-командами, при этом не переставая проводить эксперименты в области фотографии и коллажа. После окончания Института Кино и Телевидения (ГИТР) по специальности художник-постановщик, автор продолжает исследовать себя и мир вокруг сквозь призму автопортрета. Благодаря основным инструментам — художественной беспритворности, детальному разбору описываемой эмоции, а также ковалентному смешению граффити, импрессионизма, и абстракционизма — серии работ Полины выступают в роли дневника внутренних состояний автора.

Выставка завершит работу 16 апреля.

