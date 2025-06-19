Премьера киноверсии оперы «Травиата» в киноцентре «Октябрь» собрала полный зал

Торжественная премьера киноверсии «Травиаты» Дж. Верди в рамках проекта «Театр в кино» состоялась 18 июня в киноцентре «Октябрь». Показ прошел с аншлагом. На самом большом экране страны московские зрители первыми увидели киноверсию оперы «Травиата», созданной телеканалом «Россия-Культура» совместно с Московским музыкальным театром «Геликон-опера». Гости вечера смогли встретиться с создателями спектакля и киноверсии, а также известными деятелями культуры. Для тех, кто не успел на премьеру, сообщаем, что киноверсия спектакля будет показана в кинотеатрах более чем 60 городов России. Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Красную дорожку премьеры посетили Лидия Светозарова, Игорь Морозов, Лариса Костюк, Тимур Бегичев, Денис Крамкин, Светлана Сорокина, Дарья Вендина, Игорь Нежный, Татьяна Тулубьева, Сергей Майоров, Любовь Платонова, Наталья Литвинова, Жанна Эппле и другие гости.

С приветственным словом выступила начальник Управления информационного взаимодействия и веб-ресурсов канала «Россия-Культура» Наталья Литвинова: «Много знакомых лиц – это приятно вдвойне. Значит, у проекта много добрых друзей и верных поклонников – мы всегда рады вас видеть! Символично, что мы завершаем этот сезон киноверсией «Травиаты» театра «Геликон-опера». Кто-то наверняка помнит, что и первый, и второй сезон проекта начинались спектаклями театра «Геликон-Опера» – «Пиковой дамой» и «Золушкой». Наша благодарность руководству театра, Дмитрию Бертману и всему коллективу за смелость, с которой театр идет на эксперименты, открытость и доверие. Видя результат, к проекту «Театр в кино» присоединяется всё больше театров по всей стране».

Зрителей также поприветствовала куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте: «Безусловно, это очень волнительный момент, завершение второго сезона – рубеж. Если первый сезон мы взлетали, набирали высоту, то сейчас мы уверенно летим и не собираемся останавливаться. Сегодня мы торжественно закрываем второй сезон и уже ждем вас на будущих премьерах в новой части нашего большого путешествия в кинотеатральные миры. Всем спасибо и хорошего просмотра».

Режиссер киноверсии Дарья Вендина подчеркнула в приветственном слове: «Из зрительного зала в театре вы никогда не увидите так близко лица, мимику и эмоции артистов. В киноверсии вся палитра чувств героев перед вами крупным планом. Мы использовали многокамерную съемку, снимали не только из зала, но и прямо на сцене. Это очень расширило возможности восприятия оперы».

Торжественная часть мероприятия закончилась речью заместителя художественного руководителя, заслуженного работника культуры России, режиссера Ильи Ильина: «Зрители нашего театра этот спектакль называют блокбастером. Он неизменно собирает кассу, билеты распродаются практически сразу после запуска продаж. Я желаю этому проекту стать еще более успешным и в кино. Хочу также поблагодарить наших коллег и друзей, которые верят в нас и вкладывают в совместную работу свои душу и силы. Долгой и успешной жизни киноверсии оперы “Травиата”».

«Травиата» – самое задушевное и поэтическое творение Верди, жемчужина его творчества. Либретто принадлежит Франческо Мария Пьяве, написавшему для великого итальянского композитора 10 либретто, в том числе к «Стиффелио» и «Риголетто». Сюжет «Травиаты» заимствован из романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» – Верди заинтересовался им как материалом для оперы сразу после выхода книги, в 1848 году. По тем временам эта идея казалась слишком дерзкой и смелой – на оперную сцену должна была выйти «падшая женщина», которая оказывалась благородным и чистым человеком… «Сюжет современный, – писал Верди литературному критику и философу Ф. де Санктису. – Другой не взялся бы, может быть, за этот сюжет, из-за приличий, из-за эпохи и из-за тысячи других глупых предрассудков… Я же занимаюсь им с величайшим удовольствием». С таким же удовольствием режиссер Дмитрий Бертман и маэстро Александр Сладковский создавали спектакль в «Геликоне», киноверсия которого станет доступной для просмотра по всей стране.

Трудно найти оперу, более знакомую до последней ноты, чем «Травиата», но Дмитрий Бертман, обладающий уникальной способностью видеть в музыке нереализованные смыслы, предлагает свой, особенный взгляд на историю Виолетты Валери, живущей в Париже времен Тулуз-Лотрека.

Музыкальным руководителем спектакля выступил народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, для которого эта постановка стала первым опытом работы в оперном театре столицы.

Постановку перенесли на широкий экран режиссер канала «Россия-Культура» Дарья Вендина и оператор-постановщик – Евгений Тимохин.

Главные роли в киноверсии «Травиаты» исполняют: Виолетта Валери — Лидия Светозарова, Альфред Жермон — Игорь Морозов, Жорж Жермон — Алексей Исаев, Флора Бервуа — Лариса Костюк, Аннина — Екатерина Облезова.