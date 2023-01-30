Выставка «»Цари на каждом бранном поле и на балу». Российская гвардия во времена Пушкиных» в Музее А.С. Пушкина

250 лет назад братья Василий и Сергей Пушкины были записаны в военную службу. Василию Львовичу было тогда 7 лет, а Сергею Львовичу 3 года. Фактическая их служба в Лейб-гвардии Измайловском полку началась только в 1791 году, в возрасте 25 лет и 21 года соответственно. Серьезной военной карьеры братья не сделали, и все же все поколения Пушкиных, начиная с петровских времен, были связаны с гвардейской службой. Оба прадеда А.С. Пушкина по материнской и отцовской линии начинали службу в Лейб-гвардии Преображенском полку, дед Лев Александрович с малолетства был записан с Семеновский, а отец и дядя – в Измайловский. Оба сына А.С. Пушкина – Александр и Григорий – учились в Пажеском корпусе и были выпущены корнетами в Лейб-гвардии Конный полк. Да и сам поэт перед выходом из лицея мечтал о военной службе в Гусарском полку:

Скажи, Парнасский мой отец,

Неужто верных муз любовник

Не может нежный быть певец

И вместе гвардии полковник?

Так в поэтической форме вопрошает дядю юный поэт. Отставной гвардеец В.Л. Пушкин отнесся к идее скептически:

Парады, караул, ученья –

Все это оды не внушит,

А только душу иссушит…

Не поддержал сына и отец: отговариваясь недостатком средств, соглашался только на вступление сына в один из гвардейских пехотных полков, но служба в пехоте не привлекала юного поэта. И все же А.С. Пушкин гордился своими предками. Гордился бы и своими сыновьями. «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» – писал поэт. Служба царю и отечеству в привилегированных, приближенных к трону войсках – неотъемлемая часть истории семьи Пушкиных.

У гвардии было две главных задачи: охрана правителя (или полководца) и нанесения решающего удара на поле боя. Неявно прослеживается еще одна функция – символическая, ведь гвардейцы олицетворяют мощь государства и правителя.

Выставка посвящена истории российской гвардии, ее участию в военной и политической жизни страны. Однако с течением времени, при сохранении основных функций, роль, облик и задачи гвардии существенно менялись.

Первый период совпадает с самостоятельной деятельностью Петра Великого – с 1689 по 1725 год. Гвардия Петра приходит на смену старым гвардейским частям Московского царства. При этом отличия старых и новых гвардейцев были существенными. В первую очередь отношения новых гвардейцев и царя были небывало близкими. Для Петра Великого гвардейцы были не только телохранителями и отборными солдатами, но и сподвижниками во всех его начинаниях. Гвардейские офицеры и сержанты были той средой, в которой царь Петр с готовностью проводил свое время, они были частью его круга общения. Вместе с материальными привилегиями, особыми условиями прохождения службы это создавало особую гвардейскую корпоративную культуру, в которой гвардейцы воспринимали себя как продолжателей дела Петра Великого. В период Северной войны гвардия сыграла колоссальную по важности роль в ходе боевых действий. В целом можно говорить о потрясающей эффективности петровской гвардии как государственного института. Она стала ядром новой русской армии, образцом служебной эффективности, из ее состава вышла значительная часть петровской административной и политической элиты.

Второй период развития гвардии охватывает время с 1725 по 1796 год. В это время на гвардию выпадает существенно меньшая боевая нагрузка. Армия Российской империи окрепла и уже могла без ежедневной поддержки гвардии успешно громить неприятеля. В то же время гвардия играет важнейшую роль офицерской школы – на службу в действующие полки переводятся гвардейские сержанты и унтер-офицеры, которые становятся офицерами армии. В то же время, в условиях политической нестабильности после смерти Петра Великого резко возрастает политическая роль гвардии. Гвардейцы становятся «преторианцами» (личными телохранителями), по аналогии с гвардейцами Древнего Рима, которые нередко возводили и свергали императоров. Политическая роль гвардии нарастала постепенно. До 1730 года гвардия играет относительно пассивную роль и подчиняется приказаниями старших офицеров, которые могут использовать гвардейцев в политических интригах. В 1740-1741 годах происходит уже несколько полноценных «солдатских» дворцовых переворотов, которые устраивают небольшие подразделения гвардии во главе с инициативными офицерами и сержантами. Наконец в 1762 году императрица Екатерина устраивает образцовый по размаху и организации государственный переворот. От переворотов прежней волны его отличало достаточно тщательное планирование, разветвленная структура заговорщиков, единый и разработанный план действий. В то же время бесспорно, что у гвардии было сильное корпоративное чувство, она ревниво защищала свой особый статус. И герцог Бирон, и Петр III, которые высказывали планы по реформированию гвардии были очень быстро свергнуты силами самих гвардейцев. Одной из важных задач, которые на протяжении своего царствования решала Екатерина II, было установление контроля над гвардией и недопущение попыток новых дворцовых переворотов. Императрица успешно справилась с этой задачей. Для этого она применяла разные инструменты – слежку и суды над нелояльными гвардейцами, облегчение условий службы гвардейцев, материальные подарки. Екатерина II отказалась от попыток поддерживать строгую дисциплину в гвардейских частях, разрешала службу дворян сверх комплекта. Гвардейцы зачислялись в гвардейские полки с детства и к моменту совершеннолетия имели на бумаге солидный «стаж» службы. Это избавляло их от необходимости по несколько лет служить на должностях рядовых и унтер-офицеров. Правда, подготовка таких офицеров зачастую оказывалась весьма низкой, и такие ведущие русские генералы XVIII века как Г.А. Потёмкин и А.В. Суворов критиковали такой порядок вещей.

Правление императора Павла I стало короткой, но очень важной эпохи в жизни гвардии. Российской империи пришлось приспосабливаться к политическим и военным изменениям, которые были вызваны Великой Французской революцией и наполеоновскими войнами. Этот период охватывает время с 1796 по 1815 год. В эпоху наполеоновских войн Россия сталкивается с глобальной угрозой – огромной, высокоэффективной армией Наполеона Бонапарта. Российская гвардия была вынуждена переносить огромные боевые нагрузки. В период кампаний 1805-1807 и 1812-1814 годов гвардия сражается в полном составе на поле боя.

Русская гвардия, сражавшаяся при Бородино, существенно отличалась от гвардейцев XVIII века не только количеством штыков, но и уровнем подготовки. Проведенные в царствование Павла I военные реформы резко повысили уровень дисциплины в воинских частях, улучшили содержание солдат, войска стали учиться сражаться по единым уставным требованиям. С другой стороны, доведенная до абсолюта дисциплина ограничивала инициативу офицеров и генералов, снижала их способность принимать самостоятельные решения на поле боя. В этом смысле деятельность Павла I означала полный разрыв с философией Петра. В 1722 году Петр Великий написал указ, согласно которому офицеры должны были заботиться о «пользе» солдат и не отягощать их лишними церемониями. Петр считал, что если бы офицер стал ссылаться на требования устава, то это не могло быть оправданием, «ибо там порядки писаны, а времени и случая нет» и нельзя устава держаться «яко слепой стены». Император Павел же стал добиваться именно слепой дисциплины и четкого следования инструкциям. Сразу по окончании войн в 1815 году заложенная Павлом I система строевой подготовки получила полное развитие. Строевая муштра позволяла решить очень важную политическую задачу – полностью подчинить гвардию политической воле самодержца.

Попытки Павла I сломать сопротивление гвардейской среды привели к заговору и убийству императора, последовательное систематическое установление контроля над гвардией со стороны Александра I после 1815 года спровоцировало рост протестных настроений среди солдат и офицеров гвардии и стало одной из причин массовости движения декабристов. Между политикой Александра I и Николая I нет существенного разрыва. Оба императора решали одни и те же задачи – модернизация гвардии в связи с новыми условиями ведения войны и установление над ней политического контроля. Именно в правление Николая I самодержавие решило задачу по превращению гвардейцев в эффективных и безотказных слуг режима.

Экспонаты выставки отражают развитие российской гвардии с петровских времен до середины XIX века.

Где? В Доме-музее В.Л. Пушкина Государственного музея А.С. Пушкина по адресу: Москва, ул. Старая Басманная, д. 36.

Когда? С 1 февраля по 4 июня 2023 года.

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