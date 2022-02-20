Посольство Швеции в Москве открывает выставку Оливии Плендер «Комтемотта» в ММОМА

Проект Оливии Плендер «Комтемотта» – художественное посвящение Женской школе гражданских прав, которая действовала в поместье Фогельстад на юго-востоке Швеции с 1921-го по 1954 г. Это, во многом уникальное, частное просветительское учреждение было основано группой активисток сразу после того, как шведские женщины получили право голосовать и избираться в парламент. Задуманная с целью обучения студенток их новой гражданской роли, школа Фогельстад стала заметным явлением в борьбе за гендерное равенство в Европе.

Школа Фогельстад, ок. 1930-х, фотогрфия / The Fogelstad School, circa 1930s, photo

Основательницы школы, две из которых – Элисабет Тамм (владелица поместья Фогельстад) и Керстин Хессельгрен – были в числе первых пяти женщин-депутатов шведского Риксдага, разработали для своих подопечных особый куррикулум, основанный на демократической системе ценностей и предполагающий всестороннее развитие личности. Помимо лекций по истории, теории политических институтов и репродуктивному поведению, в учебном плане школы большое значение уделялось коллективным физическим упражнениям и творческим занятиям – эвритмии, ролевым играм, пению. Благодаря ярким лекторам и инновационным методикам преподавания школа быстро стала местом притяжения интеллигенции, в ней царила свободная атмосфера, весьма необычная для Швеции того времени.

Оливия Плендер. Школа Фогельстад. 2019. Бумага, карандаш

Примечательно, что одним из приглашенных преподавателей школы была Александра Коллонтай, известная участница революционного движения в России, сторонница радикальной эмансипации женщин. В течение пятнадцати лет (1930-1945 гг.) Коллонтай являлась послом СССР в Швеции, а до этого – в качестве наркома государственного призрения в советском правительстве – стала первой в истории женщиной-министром. Неординарная и противоречивая фигура, она напоминает о параллельном, более близком нам сюжете – модернизационных реформах партии большевиков в сфере равноправия мужчин и женщин как в частной, так и в общественно-трудовой жизни, закрепленных в Конституции РСФСР 1918 г.

Экспозиция разместилась в Библиотеке и на пяти лестничных площадках Образовательного центра MMOMA. Ее элементы основаны на ролевой игре, которая была придумана в Школе Фогельстад для решения различных политических и социальных задач-ситуаций в вымышленном городе под названием Комтемотта (Kom Te Måtta).

Наиболее масштабным экспонатом является гардина с изображением студенток и преподавательниц школы в полный рост, одетых в женские и мужские костюмы (ассоциирующиеся с распространенными в 1920-е гг. профессиями и административными ролями). Персонажи этого группового портрета по-отдельности также появляются в наборе из десяти деревянных, раскрашенных вручную миниатюрных фигур, а условным «игровым полем» для них мыслятся графические листы с пиктограммами, обозначающими общественные учреждения Комтемотты. Выставку дополняют архивные фотографии Школы Фогельстад, образовательные настольные игры, специально созданная серия плакатов с портретами пяти первых шведских женщин-парламентариев, а также карандашные рисунки, посвященные движению суфражисток в Великобритании и еще больше расширяющие международную проблематику проекта.

Комтемотта, 2019, окрашенное дерево, 6 x 12 x 0,4см / Kom Te Måtta, 2019, enamel paint on wood, 6 × 12 × 0.4cm

«Активные политики: Женская гражданская школа в Фогельстаде, 1925–1954», 2019, вид инсталляции Tensta Konsthall, Стокгольм / ‘Practising Politics: The Fogelstad Women’s Citizenship School 1925–1954’, 2019, installation view Tensta Konsthall, Stockholm

В «Комтемотте» Оливия Плендер создает свой немного меланхоличный ситуативный музей школы Фогельстад, в котором посредством монохромной, как будто винтажной графики, черно-белых фотографий и старомодных артефактов в шкафу-витрине рассказывает о необычной женской коммуне, ставшей достоянием исторических учебников. И одновременно, художница заставляет нас задуматься о том, насколько актуальными и сейчас остаются те вопросы, которые сто лет назад поднимали идеалистически настроенные основательницы школы, не просто выступавшие за равноправие полов, экспериментальную педагогику, экологическую ответственность и различные формы гражданского объединения, но лелеявшие мечту о новом человеке.

Выставка работает с 26 февраля по 3 апреля 2022 года.

Оливия Плендер (р. 1977) живет и работает в Стокгольме и Лондоне. Ее проекты, как правило, связаны с историей социальных движений, теорией трудовых отношений и педагогики. Художница создает графические композиции, настольные игры и комиксы объекты и инсталляции, сотрудничает с женскими самоорганизациями. Работы Оливии Плендер находятся в коллекциях Галереи Тейт (Великобритания), Художественного музея Мальмё (Швеция) и Английского художественного совета.

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