Посольство Швеции в Москве открывает выставку Оливии Плендер «Комтемотта» в ММОМА

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Проект Оливии Плендер «Комтемотта» – художественное посвящение Женской школе гражданских прав, которая действовала в поместье Фогельстад на юго-востоке Швеции с 1921-го по 1954 г. Это, во многом уникальное, частное просветительское учреждение было основано группой активисток сразу после того, как шведские женщины получили право голосовать и избираться в парламент. Задуманная с целью обучения студенток их новой гражданской роли, школа Фогельстад стала заметным явлением в борьбе за гендерное равенство в Европе.

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Школа Фогельстад, ок. 1930-х, фотогрфия / The Fogelstad School, circa 1930s, photo

Основательницы школы, две из которых – Элисабет Тамм (владелица поместья Фогельстад) и Керстин Хессельгрен – были в числе первых пяти женщин-депутатов шведского Риксдага, разработали для своих подопечных особый куррикулум, основанный на демократической системе ценностей и предполагающий всестороннее развитие личности. Помимо лекций по истории, теории политических институтов и репродуктивному поведению, в учебном плане школы большое значение уделялось коллективным физическим упражнениям и творческим занятиям – эвритмии, ролевым играм, пению. Благодаря ярким лекторам и инновационным методикам преподавания школа быстро стала местом притяжения интеллигенции, в ней царила свободная атмосфера, весьма необычная для Швеции того времени.

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Оливия Плендер. Школа Фогельстад. 2019. Бумага, карандаш

Примечательно, что одним из приглашенных преподавателей школы была Александра Коллонтай, известная участница революционного движения в России, сторонница радикальной эмансипации женщин. В течение пятнадцати лет (1930-1945 гг.) Коллонтай являлась послом СССР в Швеции, а до этого – в качестве наркома государственного призрения в советском правительстве – стала первой в истории женщиной-министром. Неординарная и противоречивая фигура, она напоминает о параллельном, более близком нам сюжете – модернизационных реформах партии большевиков в сфере равноправия мужчин и женщин как в частной, так и в общественно-трудовой жизни, закрепленных в Конституции РСФСР 1918 г.

Экспозиция разместилась в Библиотеке и на пяти лестничных площадках Образовательного центра MMOMA. Ее элементы основаны на ролевой игре, которая была придумана в Школе Фогельстад для решения различных политических и социальных задач-ситуаций в вымышленном городе под названием Комтемотта (Kom Te Måtta).

Наиболее масштабным экспонатом является гардина с изображением студенток и преподавательниц школы в полный рост, одетых в женские и мужские костюмы (ассоциирующиеся с распространенными в 1920-е гг. профессиями и административными ролями). Персонажи этого группового портрета по-отдельности также появляются в наборе из десяти деревянных, раскрашенных вручную миниатюрных фигур, а условным «игровым полем» для них мыслятся графические листы с пиктограммами, обозначающими общественные учреждения Комтемотты. Выставку дополняют архивные фотографии Школы Фогельстад, образовательные настольные игры, специально созданная серия плакатов с портретами пяти первых шведских женщин-парламентариев, а также карандашные рисунки, посвященные движению суфражисток в Великобритании и еще больше расширяющие международную проблематику проекта.

Проект Оливии Плендер «Комтемотта»2

Комтемотта, 2019, окрашенное дерево, 6 x 12 x 0,4см / Kom Te Måtta, 2019, enamel paint on wood, 6 × 12 × 0.4cm

Проект Оливии Плендер «Комтемотта»

«Активные политики: Женская гражданская школа в Фогельстаде, 1925–1954», 2019, вид инсталляции Tensta Konsthall, Стокгольм / ‘Practising Politics: The Fogelstad Women’s Citizenship School 1925–1954’, 2019, installation view Tensta Konsthall, Stockholm

В «Комтемотте» Оливия Плендер создает свой немного меланхоличный ситуативный музей школы Фогельстад, в котором посредством монохромной, как будто винтажной графики, черно-белых фотографий и старомодных артефактов в шкафу-витрине рассказывает о необычной женской коммуне, ставшей достоянием исторических учебников. И одновременно, художница заставляет нас задуматься о том, насколько актуальными и сейчас остаются те вопросы, которые сто лет назад поднимали идеалистически настроенные основательницы школы, не просто выступавшие за равноправие полов, экспериментальную педагогику, экологическую ответственность и различные формы гражданского объединения, но лелеявшие мечту о новом человеке.

Выставка работает с 26 февраля по 3 апреля 2022 года.

Оливия Плендер (р. 1977) живет и работает в Стокгольме и Лондоне. Ее проекты, как правило, связаны с историей социальных движений, теорией трудовых отношений и педагогики. Художница создает графические композиции, настольные игры и комиксы объекты и инсталляции, сотрудничает с женскими самоорганизациями. Работы Оливии Плендер находятся в коллекциях Галереи Тейт (Великобритания), Художественного музея Мальмё (Швеция) и Английского художественного совета.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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