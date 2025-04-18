Выставка «В поисках утраченного времени. По направлению к Свану» открылась в Москве

Галерея НЕБЕСА совместно с лабораторией ольфакторного искусства «NEVIDIMAYA LAB» представляет коллективную выставку «В поисках утраченного времени. По направлению к Свану» под кураторством Анны Кабировой. Название проекта заимствовано из одноименной книги французского писателя Марселя Пруста, первой по счету в цикле из семи романов. Данная выставка развивает продолжительное кураторское исследование феномена Пруста, в котором Анна изучает связи ольфакторных сигналов с глубинной памятью человека, процессы консолидации памяти и обратной коммуникации между воспоминанием и переживанием зрителя — опыта, определяемого как прустианская или ольфакторная память.

В произведении Пруста главная отсылка относительно понятия времени принадлежит Анри Бергсону — ученому и дальнему родственнику писателя. Анна использует эту теорию как некую точку отсчета в поисках утраченного времени и начинает свой поиск с нее. Коротко теорию Бергсона можно свести к его утверждению о том, что время не может быть описано математически или логически, не может также быть описано словами или идеями, оно должно быть понимаемо только через личный опыт.

Первая глава выставки начинается с главного открытия Марселя Пруста — феномена, который впоследствии был назван его именем «Феномен Пруста», объясняющий способность определённых запахов провоцировать воспоминания. Это явление до конца не изучено наукой, и зрителю предоставится возможность самому стать участником этого исследования взаимосвязи запахов с памятью. Художники ставят вопросы о понятии времени, природе реальности, выстраивают диалог между прошлым и будущим.

Посетителям выставки предлагается разобраться в понятии времени, попробовать найти, ощутить его с помощью чувственного восприятия посредством запахов, ольфакторных аллюзий, философских коннотаций.