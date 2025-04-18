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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВыставка «В поисках утраченного времени. По направлению к Свану» открылась в Москве

Выставка «В поисках утраченного времени. По направлению к Свану» открылась в Москве

editor
By editor
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мария головкина - обретение утраченного
Мария Головкина. Обретение утраченного

Галерея НЕБЕСА совместно с лабораторией ольфакторного искусства «NEVIDIMAYA LAB» представляет коллективную выставку «В поисках утраченного времени. По направлению к Свану» под кураторством Анны Кабировой. Название проекта заимствовано из одноименной книги французского писателя Марселя Пруста, первой по счету в цикле из семи романов. Данная выставка развивает продолжительное кураторское исследование феномена Пруста, в котором Анна изучает связи ольфакторных сигналов с глубинной памятью человека, процессы консолидации памяти и обратной коммуникации между воспоминанием и переживанием зрителя — опыта, определяемого как прустианская или ольфакторная память.

В произведении Пруста главная отсылка относительно понятия времени принадлежит Анри Бергсону — ученому и дальнему родственнику писателя. Анна использует эту теорию как некую точку отсчета в поисках утраченного времени и начинает свой поиск с нее. Коротко теорию Бергсона можно свести к его утверждению о том, что время не может быть описано математически или логически, не может также быть описано словами или идеями, оно должно быть понимаемо только через личный опыт.

Первая глава выставки начинается с главного открытия Марселя Пруста — феномена, который впоследствии был назван его именем «Феномен Пруста», объясняющий способность определённых запахов провоцировать воспоминания. Это явление до конца не изучено наукой, и зрителю предоставится возможность самому стать участником этого исследования взаимосвязи запахов с памятью. Художники ставят вопросы о понятии времени, природе реальности, выстраивают диалог между прошлым и будущим.

Посетителям выставки предлагается разобраться в понятии времени, попробовать найти, ощутить его с помощью чувственного восприятия посредством запахов, ольфакторных аллюзий, философских коннотаций.

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