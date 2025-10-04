Оплата публикаций

ВКонтакте и Ozon провели конференцию «Распакуй возможности»

алина ситник

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры компаний «ВКонтакте», VK, Ozon и других организаций, а также ведущие инфлюенсеры и предприниматели.

Среди приглашённых гостей конференции была Алина Ситник, глухой блогер из Барнаула. На протяжении нескольких месяцев она активно развивала собственный блог и помогала другим авторам в продвижении и создании контента.

алина ситник и блогеры

На мероприятии собрались девять глухих блогеров. Среди участников — Дарья Князева, Анастасия Гришина, Анатолий Жученко, Дарья Оводова, Алина Соловьева, Вика Валевич, Мария Зайцева.

концерт

«Раньше я ходила на мероприятия одна… Но 1 октября всё изменилось, я собрала глухих блогеров вместе, и моя мечта сбылась. Это был первый раз, когда мы все встретились на таком событии во ВКонтакте», — поделилась с читателями АртМосковии Алина Ситник.

участники конференции ozon vk

Фото предоставлены Алиной СИТНИК

