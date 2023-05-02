Александр Шоуа и группа НЕПАРА. Концерт в Оранжерее ВДНХ

Долгожданный весенний концерт в тропиках ВДНХ!

«Плачь и смотри», «Они знакомы», «Причина», «Милая» — Александр Шоуа и группа НЕПАРА исполнят не только полюбившиеся всеми хиты, но и совершенно новые синглы. Проникновенные тексты и неповторимый стиль исполнения — творчество группы НЕПАРА, созданной как дуэт в 2002 году Александром Шоуа, получило необычайный отклик в сердцах поклонников!

Хиты «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе: к коллективу присоединились новая участница Дарья Храмова и высококвалифицированные музыканты. В этом же году были перезаписаны флагманские хиты группы «Другая семья» и «Плачь и смотри».

Самый экзотический зал Москвы наполнится невероятной энергетикой и романтическим настроением!

Оранжерея на ВДНХ — необычайно атмосферное пространство, похожее на райский сад. Тут наслаждение музыкой и зрелищем достигает максимального — экстатического! — уровня. Оазис для ценителей изысканных удовольствий, уникальных впечатлений, ярких эмоций. В России 18 века оранжереи, предназначенные для выращивания зимой экзотических плодов, были непременным элементом усадеб и дворцовых ансамблей. Оранжереи часто совмещали в себе функции «питомников под стеклом», галерей и танцзалов с картинами и скульптурами.

Попасть на концерты в оранжерею ВДНХ мечтает вся культурная Москва! Романтичные музыкальные вечера под пальмами дарят зрителям ни с чем не сравнимые переживания блаженства, перезагрузки и просветления.

Где? Москва, проспект Мира, д. 119, строение 14, ВДНХ (пав. «Азербайджан», вход с противоположной стороны от центрального входа в здание).

Когда? 5 мая 2023 года, в 20:00.

Подробности и билеты по ссылке.

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