2,7 миллиона гостей отпраздновали юбилей фестиваля «День Индии»

10-й фестиваль «День Индии» закрылся в российской столице 17 августа, ознаменовав новое десятилетие в истории ставшего традиционным торжества. Юбилейный фестиваль побил прошлогодний рекорд – число гостей составило 2,7 млн человек.

За время проведения на площадке праздника побывали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар; Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин; генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев; генеральный директор АО ХК «Остров Мечты» Борис Пищик; певица Сати Казанова и представители около 30 посольств. Ежедневно посетителей и партнёров приветствовал основатель фестиваля, Президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

Фестиваль стартовал сочетанием уже знакомых традиций и нововведений 2025-го года: почётные гости вновь собрались на церемонию торжественной посадки дерева и гала-концерт с участием таких именитых исполнителей, как Кавита Тхакур, однако впервые оказались на одной сцене для символического разрезания большого праздничного торта.

Торжество продолжилось поднятием флага 15 августа в честь Дня независимости Индии, а вечерняя программа познакомила зрителей с ключевыми фигурами российско-индийской дружбы: организаторы при участии экспертного жюри, членами которого стали советник Президента РФ Антон Кобяков, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, впервые вручили фестивальную награду в 10 номинациях. В числе её победителей:

Центр Культуры Индии «Бхакти Россия» – Премия «Бхарат Йога Ратна» – за продвижение йоги и индийских духовных практик;

Директор по репертуарному планированию объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова – Премия «Сатьяджит Рей» – за развитие индо-российского кинематографа;

Руководитель кафедры аюрведы Института восточной медицины РУДН Асем Адылбаева – Почетная награда Дханвантари по Аюрведе – за развитие аюрведы и холистического подхода к здоровью;

Директор по международному бизнесу NtechLab Сергей Титов – Медаль имени А.П.Дж. Абдула Калама – за научные и технологические инициативы;

Учредитель Общества ревнителей санскрита Марцис Гасунс – Литературная премия «Тагор – Горький» – за перевод и популяризацию индийской литературы;

Ансамбль восточного танца «Амрита»; Ансамбль индийского классического танца «Натараджа»; Театр индийского танца «Мирабаи» – Премия «Натарадж» в области танцевальной дипломатии – за продвижение индийского исполнительского искусства (поощрительные призы – коллектив индийского танца «Мускурати», студия индийского танца «Натараджа», ансамбль танца «Ясмина» и «Терра Данс»);

Преподаватель САФУ имени М.В. Ломоносова Анна Андреева – Стипендия имени Свами Вивекананды – за вклад в развитие индийских языков и образовательных программ;

Руководитель организации «Мы вместе» Александр Бекасов – Щит мира и дипломатии имени Махатмы Ганди – за укрепление двусторонних отношений между Индией и Россией;

Постоянный участник индийско-российского бизнес-диалога, член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузьмичев, управляющий филиала ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов – Премия имени Джамсетджи Таты – за достижения в предпринимательстве и торговле;

Хирург-онколог, основатель и директор Евразийской федерации онкологии Субраманиан Сомасундарам (доктор Сома) – Гуманитарная медаль имени Матери Терезы – за вклад в здравоохранение и гуманитарную помощь.

Фестивальная карта сформировалась из более 20 тематических зон: зоны шахмат, холи, мехенди, РЕЛАКС, I-YOGA VEDA WEEKEND, Бхакти Ленд, индийской ярмарки, свадебной зоны. Новой площадкой стала зона Маха Кумбха Мела в Москве.

413 выступлений смогли увидеть зрители вокально-танцевального марафона на главной сцене. Среди его участников – любительские и профессиональные коллективы из 81 города России и мира, в том числе – представители Индии.

Каждый вечер уголок парка превращался в холи-дискотеку. Под ритмы барабанов, танцев Дандия Раас и музыкальные композиции DJ Rohan гости устраивали большой праздник красок холи.

В рамках фестиваля в кинотеатрах сети «Синема Парк» показали новинки индийского кинематографа. Жители 26 городов посмотрели вторую часть шпионского боевика «Бой 2» и драматичный триллер «Грузчик» на языке оригинала с русскими субтитрами.

Более 150 участников индийского базара и 40 представительств ресторанов и кафе позволили посетителям почувствовать индийский колорит на ощупь и вкус. Хитом прилавков стали манго-шейки, индийские специи, чай и чикен-карри.

Завершился фестиваль «праздником колесницы», шествием Ратха-ятра, и показом мод «Праздники Индии – Цвет, Культура и Дружба», участие в котором приняли представители разных регионов Индии, проживающие в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля