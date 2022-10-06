«Одержимость», «Чудо», «Писатели свободы» и другие фильмы, признанные критиками и зрителями со всего мира теперь в KION

Наставники встречаются на жизненном пути каждого человека: они учат быть нас сильнее, великодушнее, делятся ценными знаниями и помогают поверить в себя. К этой дате онлайн-кинотеатр KION представляет подборку восьми добрых и вдохновляющих фильмов, которые напомнят о важном предназначении учителей и наставников.

«Писатели свободы» (2006, реж. Ричард ЛаГравенес)

90-е, юг Лос-Анджелеса, в обществе люди устраивают драки на улицах среди бела дня. В обычную школу переводится молодая учительница Эрин Грюэлл (Хилари Суонк), ей дают на попечение неуправляемый класс с ненавидящими друг друга учениками. Она решает сделать все возможное, чтобы помирить детей и показать им путь к светлому будущему. Получится ли у нее?

«Лавка чудес» (2007, реж. Зак Хелм)

Некогда знаменитая пианистка Молли Махоуни (Натали Портман) работает в волшебном магазине игрушек мистера Магориума (Дастин Хоффман). Ему 243 года, но его жизнелюбие — пример для всех окружающих. В удивительную лавочку приходит устраиваться обыкновенный бухгалтер Генри (Джейсон Бейтман), который становится первым другом для маленького Эрика (Зак Миллс).

«Одержимость» (2013, реж. Дэмьен Шазелл)

Какова цена успеха? Этим вопросом задается Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»): юный Эндрю (Майлз Теллер) хочет стать великим барабанщиком. Его талант замечает известный преподаватель и дирижер Теренс Флетчер (Дж. К. Симмонс), приглашает к себе на репетиции. Так начинается долгая дорога молодого студента к успеху.

«Пигмалион» (1938, реж. Энтони Эсквит, Лесли Говард)

Премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Цветочница Элиза Дулиттл (Уэнди Хиллер) устраивает скандал, приняв профессора-лингвиста Генри Хиггинса (Лесли Говард) за шпиона. На деле он просто гулял по улице и изучал акценты для своей работы. Чтобы доказать свой профессионализм Генри, предлагает Элизе научиться так говорить, что ее примут за даму высшего света.

«Уроки испанского» (2021, реж. Натали Моралес)

Фильм, полностью снятый через приложение Zoom. У Кариньо (Натали Моралес) новый ученик Адам (Марк Дюпласс), который даже не знал об уроках. Оказывается, что его муж Уилл (ДеШон Терри) купил 100 занятий по испанскому языку для любимого, потому что тот давно мечтал об этом. Вскоре Уилл умирает, и встречи с Кариньо становятся для Адама единственной отдушиной.

«Чудо» (2017, реж. Стивен Чбоски)

Август Пуллман (Джейкоб Трамбле) учился на дому и только в 10 лет впервые пошла в школу. Причина задержки — необычная внешность ребенка, перенесшего 27 операций на лицо из-за врожденного недуга. Теперь же мальчика ждет сложный и жестокий мир детей, которые не принимают инаковость. Кто поможет ему стать «своим»?

«Учитель пения» (1972, реж. Наум Бирман)

Ефрем Соломатин (Андрей Попов) — один из любимых учителей в школе, в благодарность дети ему даже подарили пса Тинга. К несчастью, при переезде в новую квартиру Тинг теряется, поэтому Ефрем вместе со всеми знакомыми устраивает его поиски. Параллельно с этим из хора Соломатина уходит солист — ему срочно нужно искать замену.

«Каратэ-пацан» (2010, реж. Харольд Цварт)

12-летний Дрей (Джейден Смит) переехал с матерью из Детройта в Пекин, где сразу вступает в конфликт с местными хулиганами. Мальчик хочет научиться восточным единоборствам, и ему крупно везет: во время одной из драк Дрея спасает мистер Хан (Джеки Чан). Он предлагает ребенку стать своим учеником, чтобы в будущем турнире победить главного задиру.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.