Культурный фонд Александры Пахмутовой и благотворительный фонд «Академия жизни» провели творческую встречу с детьми из детских домов

В подмосковном санатории «Снегири» состоялась творческая встреча великого композитора Александры Николаевны Пахмутовой с детьми из детского дома «Собинка», подопечными благотворительного фонда «Академия жизни», а также детьми из Тверской области, участниками Тверского регионального проекта «Вектор на будущее».

В рамках встречи дети подарили творческие сувениры, сделанные собственными руками, а одна из воспитанниц рассказала стихотворения Николая Николаевича Добронравова.

После чего все присутствующие насладились произведениями на музыку Александры Николаевны Пахмутовой в исполнении великолепной Зары. Вера, Нежность и Надежда звучали особенно пронзительно. Президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов исполнил «Ты моя надежда, ты моя отрада» под аккомпанемент Александры Николаевны.

Александра Николаевна Пахмутова (Российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель, Народная артистка СССР, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного):

«Наши дети – это наше будущее. Я очень рада передать то, что знаю и умею следующим поколениям. Мне невероятно приятно, что дети так трепетно отнеслись к нашей встрече, они пели вместе с Зарой, столько готовились и даже написали для меня картину, вдохновлённые моей музыкой. Она обязательно займёт почетное место у меня дома. Ведь суть любого искусства дарить друг другу добро и счастье, делая этот мир лучше и добрее»

Евгений Малышко (Директор культурного фонда Александры Пахмутовой):

«Мы с Александрой Николаевной под большим впечатлением от встречи. Столько положительных эмоций, такие трогательные детки, это счастье быть соорганизатором такого проекта. Александру Николаевну очень любят дети, они хорошо знакомы с ее творчеством и мне особенно приятно что столь активно поддерживают развитие культуры и культурных инициатив в том числе и среди воспитанников детских домов. У детей из детских домов нет самого главного – примера родителей, чтобы адаптироваться по жизни. Я очень надеюсь, что наша встреча, напутственные слова и пожелания, а самое главное музыка Александры Николаевны станут их путеводной звездой и добрым ориентиром по жизни»

Зара (российская певица, актриса, общественный деятель; заслуженная артистка России):

«В санатории Снегири состоялась просто уникальная творческая встреча детей из детских домов с легендой отечественной музыки, нашей дорогой и всеми любимой Александрой Николаевной Пахмутовой. Мне кажется, подобные мероприятия имеют фундаментальное значение для формирования детской личности, взглядов, ориентиров. Никакие фото не способны передать то, насколько тепло Александра Николаевна приняла нас всех, от нее исходит настоящий свет, не просто гениального композитора, величайшего таланта, но и добрейшего, искреннего Человека. Для формирования деткой психики это крайне важно. Важно видеть, что за успехом стоят добро, нежность, патриотизм, а самое главное любовь. Ведь именно так передается талан. Я невероятно рада, что стала частью такого события, вместе с Александрой Николаевной мы исполнили мои самые любимые произведения Вера, Нежность и Надежда. Дети подготовили творческие подарки, рассказывали стихи, был даже торт в форме рояля с нотами наших песен. В завершении встречи Александра Николаевна дала наставление юным гостям, сказав, что все находится только в их руках, они должны верить в себя свои силы, учиться и самое главное сохранять в себе свой внутренний свет и любовь».

Алексей Филатов (подполковник запаса ФСБ РФ, президент Союза «Офицеры группы «Альфа», член Союза писателей России, член Союза журналистов России):

«Я сам и мои дети выросли на песнях Александры Николаевны. Да и внуки будут расти на них. Потому что это качественная, красивая и – главное – добрая музыка. Ваше творчество давно стало классикой, понятной и близкой всем. Классикой, которая всегда вдохновляла и давала силы! А всем детям я хочу сказать вот что… Есть одна банальная, но от того не менее работающая в жизни истина, главное – верить в себя и свои силы. Ставить цели и не бояться их добиваться. Успех от неуспеха отличается, пожалуй, только количеством попыток. Чем больше вы их предпринимаете, тем выше шансы на то, что добьетесь своего. Конечно, стартовые позиции у всех очень разные. Не всем повезло родиться в тех семьях, где всё было дано от рождения. Но, как гласит пословица, «терпение и труд всё перетрут». Я тому живой пример. Я родился в самой простой семье, отец был прапорщиком, жили небогато и порой были очень тяжелые времена. Но я мечтал, старался и… сделал себя сам. Я искренне желаю всем вам того же: мечтать, верить, не бояться трудностей и идти к своей цели».

Александр Терентьев (Директор благотворительного фонда «Академия жизни»):

«Для любого ребенка встреча с Человеком такого масштаба и потенциала как Александра Николаевна Пахмутова – невероятная удача, что уж говорить про детей из детских домов. Много недель мы с детьми готовились, наша подопечная Настя так волновалась перед выступлением со стихами. Ведь их же написал сам Николай Николаевич, а рассказывать нужно перед самой Александрой Николаевной! Но страх и тревога улетучились после душевного разговора с Зарой. Именно поэтому наставничество так важно для детей вообще и в особенности для детей из детских домов. Они начинают верить в себя и свои силы. Понимать, что всего можно добиться, стоит лишь захотеть, конечно, прикладывая усилия. Личное общение с такими легендами как Александра Николаевна — это огромный стимул для детей, прилив энергии и заряд добром и любовью на будущее».

В завершении, организаторы выразили благодарность Концерну Росэнергоатом и Межрегиональному общественному движению ветеранов атомной энергетики и промышленности.

Фото – Любовь ШЕМЕТОВА