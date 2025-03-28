Сергей Деменский: мы должны сегодня сделать всё, чтобы погасить очаги возрождающегося фашизма

«Сегодня, когда мы говорим о патриотизме, об исторической памяти, важно не только вспоминать победу советского народа в Великой Отечественной войне, но и смотреть шире, как всегда это делала газета «За рубежом», – на вклад СССР и России в борьбу с фашизмом в целом. Ещё до начала Второй мировой войны газета «За рубежом» уделяла огромное внимание антифашистской борьбе: поддерживала красные бригады в Испании, китайских товарищей в сопротивлении японскому милитаризму, итальянское подполье», – заявил Сергей Деменский, генеральный директор Евразийской Медиагруппы, выступая с докладом на дискуссионной панели «Память поколений для будущего: духовно-нравственные аспекты воспитания молодежи», которая прошла 25 марта в рамках Международного Экономического Форума государств – участников СНГ в Общественной палате РФ.

В своем выступлении Сергей Деменский поделился опытом издательства газеты «За рубежом» в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической правды. На протяжении всей своей истории газета играла особую роль в формировании объективной картины для советских и российских читателей. Как отметил Деменский, издание с первых дней заняло четкую антифашистскую позицию, став рупором правды в предвоенные и военные годы.

Особое внимание в своем докладе Сергей Деменский уделил роли главного редактора Даниила Краминова, возглавившего издание в 1960 году. Прошедший всю войну военным корреспондентом ИТАР-ТАСС, Краминов освещал ключевые события глобального масштаба: формирование Второго фронта, Нюрнбергский процесс, капитуляцию Японии.

Должность главного редактора для Краминова стала логичным продолжением профессионального пути: работая военкором в Стокгольме, Брюсселе и Берлине, он не только отточил журналистское мастерство, но и заслужил авторитет среди зарубежных коллег. Многие из них впоследствии возглавили ведущие издания, а сам Краминов, став редактором «За рубежом», сумел выстроить эффективные коммуникации с иностранной прессой.

Под его руководством издание стало одним из главных источников информации для советского читателя, освещая ключевые события эпохи: Карибский кризис, полет Гагарина в космос, Хельсинкские соглашения. Благодаря актуальному и глубокому контенту тираж газеты к 1972 году достиг миллиона экземпляров.

«Сегодня газета «За рубежом» продолжает эту традицию. Мы говорим и будем говорить о роли СССР и Российской Федерации в борьбе с фашизмом. И о том, что сегодня мы можем и должны сделать для того, чтобы погасить очаги возрождающегося фашизма», – подчеркнул в завершение Сергей Деменский.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения вопросов сохранения исторической памяти, выработки совместных мер по противодействию фальсификации истории и воспитанию в молодежи духа патриотизма и уважения к подвигу предков.