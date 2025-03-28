РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваСергей Деменский: мы должны сегодня сделать всё, чтобы погасить очаги возрождающегося фашизма

Сергей Деменский: мы должны сегодня сделать всё, чтобы погасить очаги возрождающегося фашизма

editor
By editor
37
сергей деменский память поколений дискуссия в опрф
Фото © пресс-служба ОПРФ

«Сегодня, когда мы говорим о патриотизме, об исторической памяти, важно не только вспоминать победу советского народа в Великой Отечественной войне, но и смотреть шире, как всегда это делала газета «За рубежом», – на вклад СССР и России в борьбу с фашизмом в целом. Ещё до начала Второй мировой войны газета «За рубежом» уделяла огромное внимание антифашистской борьбе: поддерживала красные бригады в Испании, китайских товарищей в сопротивлении японскому милитаризму, итальянское подполье», – заявил Сергей Деменский, генеральный директор Евразийской Медиагруппы, выступая с докладом на дискуссионной панели «Память поколений для будущего: духовно-нравственные аспекты воспитания молодежи», которая прошла 25 марта в рамках Международного Экономического Форума государств – участников СНГ в Общественной палате РФ.

В своем выступлении Сергей Деменский поделился опытом издательства газеты «За рубежом» в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической правды. На протяжении всей своей истории газета играла особую роль в формировании объективной картины для советских и российских читателей. Как отметил Деменский, издание с первых дней заняло четкую антифашистскую позицию, став рупором правды в предвоенные и военные годы.

Особое внимание в своем докладе Сергей Деменский уделил роли главного редактора Даниила Краминова, возглавившего издание в 1960 году. Прошедший всю войну военным корреспондентом ИТАР-ТАСС, Краминов освещал ключевые события глобального масштаба: формирование Второго фронта, Нюрнбергский процесс, капитуляцию Японии.

Должность главного редактора для Краминова стала логичным продолжением профессионального пути: работая военкором в Стокгольме, Брюсселе и Берлине, он не только отточил журналистское мастерство, но и заслужил авторитет среди зарубежных коллег. Многие из них впоследствии возглавили ведущие издания, а сам Краминов, став редактором «За рубежом», сумел выстроить эффективные коммуникации с иностранной прессой.

Под его руководством издание стало одним из главных источников информации для советского читателя, освещая ключевые события эпохи: Карибский кризис, полет Гагарина в космос, Хельсинкские соглашения. Благодаря актуальному и глубокому контенту тираж газеты к 1972 году достиг миллиона экземпляров.

«Сегодня газета «За рубежом» продолжает эту традицию. Мы говорим и будем говорить о роли СССР и Российской Федерации в борьбе с фашизмом. И о том, что сегодня мы можем и должны сделать для того, чтобы погасить очаги возрождающегося фашизма», – подчеркнул в завершение Сергей Деменский.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения вопросов сохранения исторической памяти, выработки совместных мер по противодействию фальсификации истории и воспитанию в молодежи духа патриотизма и уважения к подвигу предков.

Предыдущая статья
Музыка мирового класса на волнах радио Monte Carlo зазвучит в Грозном
Следующая статья
50 лет платью-халату: от балерин до первых леди

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru