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ДомойМоскваВыставки «Пространство тишины» и «Pokemon Go Go Go» открылись в МАММ

Выставки «Пространство тишины» и «Pokemon Go Go Go» открылись в МАММ

editor
By editor
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Гриша Сельский. Pokemon Go Go Go. 2017–2025. Видеоинсталляция. Собрание МАММ
Гриша Сельский. Pokemon Go Go Go. 2017–2025. Видеоинсталляция. Собрание МАММ

Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет проекты Ивана Михайлова «Пространство тишины» и Гриши Сельского Pokemon Go Go Go. Эти работы пополнили собрание МАММ в 2025 году. С помощью фотографии и видео художники исследуют пустынные ландшафты — территории, на которых о жизни человека напоминают лишь некоторые оставленные им следы, артефакты.

Гриша Сельский — выпускник Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, обладатель премии Nova Art, финалист Московской Арт Премии, участник резиденций и выставок в России, Австрии, Германии, Польше. В своих работах через различные медиа он изучает влияние интернета, социальных сетей, ускоренного развития новых технологий на человека, среду и общество. В инсталляции Pokemon Go Go Go рассматривается феномен и последствия лавинообразной природы «хайпа», порождающей или усиливающей чувство отстраненности и одиночества.

Гриша Сельский. Pokemon Go Go Go. 2017–2025. Видеоинсталляция. Собрание МАММ
Гриша Сельский. Pokemon Go Go Go. 2017–2025. Видеоинсталляция. Собрание МАММ

Некоторое время назад весь мир буквально охотился за персонажами онлайн-игры Pokemon Go. Игроки перемещались в пространстве, чтобы через камеру смартфона обнаружить в настоящем пейзаже и тут же «поймать» нарисованного в виртуальной реальности «карманного монстра». Люди не спали, травмировались и даже попадали в ДТП в погоне за добычей. Но вскоре бум угас. Сельский показывает растерянных, словно ожидающих продолжения игры персонажей в меланхоличном ландшафте, оставленном пользователями. Покемонов больше никто не ловит — они пойманы временем (или безвременьем?), музеефицированы.

Иван Михайлов — выпускник Института современного искусства Иосифа Бакштейна, участник выставок, проводившихся МАММ в России, Франции, Италии и Германии. Фотография для художника — инструмент длительного визуального исследования, фиксации непрерывных изменений окружающей среды. В проект «Пространство тишины» вошли снимки, созданные в течение 10 лет наблюдения за береговой линией Волги в Чувашии. На них рекреационные зоны запечатлены зимой, в состоянии анабиоза. Оставленные людьми объекты контрастируют с белоснежной пустотой и в ней обретают особую поэтичность.

Работая с привычным для глаза и бессобытийным, Михайлов продолжает давнюю традицию в истории фотографии, представленную прежде всего авторами Дюссельдорфской школы фотографии Берндом и Хиллой Бехерами. В своих проектах они проявляли статуарность и эпическую составляющую в архитектуре эпохи индустриальной революции — водонапорных башнях, газгольдерах, зернохранилищах… Эльгер Эссер и Алек Сот сложили визуальные поэмы о крупнейших реках Европы и США. Стивен Шор открыл «саспенс» в обыденном, обнаружил притягательность в том, что для всех остальных было «слепым пятном». В разные годы МАММ представлял персональные выставки этих художников российскому зрителю. Но если Шора интересуют место или объект как «вещь в себе», то для Ивана Михайлова важно, как один и тот же объект может приобретать разные смысловые коннотации в зависимости от изменения окружающей среды. Так, обычно заполненные людьми места досуга на зимних фотографиях Михайлова пустынны. Взгляд фотографа сосредоточен на пляжных зонтиках, вышках спасателей, детских горках — предметах, на которых мы редко фиксируем внимание в оживленной толпе отдыхающих. В зимнее время года на безлюдных пляжах и набережных эти объекты становятся доминантами пространства. Лишенные своего «летнего» функционала, они выглядят пронзительно — будто покинутыми навсегда, как некогда ажиотажно востребованные, а сегодня «забытые» покемоны в инсталляции Гриши Сельского.

Музей выражает благодарность галерее Shift за поддержку проекта Ивана Михайлова.

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