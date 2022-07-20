Выставку сирийского художника Низара Сабура «Жизнь не умирает» открылась в Музее Востока

20 июля 2022 года Государственный музей Востока открывает персональную выставку сирийского художника Низара Сабура «Жизнь не умирает».

Выпускник факультета изящных искусств Дамасского университета, Низар Сабур считается живым классиком сирийской живописной школы. В 1990 году художник получил степень кандидата искусствоведения в Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. Работы автора хранятся как в частных собраниях, так и во многих музеях мира, в том числе в собрании Музея Востока. Более тридцати лет прошло с момента предыдущей выставки художника в Москве.

Творчество Низара Сабура неотделимо от истории и культуры его родины: в плотной живописной манере и особом колорите его работ читаются традиции сирийской школы живописи. Мастер понимает творчество как остросоциальный инструмент, призванный говорить о вечном и современном, вскрывать больные вопросы и давать свет надежды. Безусловно, трагические события, происходящие на сирийской земле в последние годы, не могли не повлиять на мироощущение Низара Сабура.

Его боль, его любовь к родине, попытка осмыслить происходящее отразились в целом ряде циклов, представленных на выставке, таких как «Иммиграция», «Города мертвых птиц», «Пожары». Большая серия работ посвящена местечку Маалула — древнему христианскому оазису, в котором расположен знаменитый монастырь святой Феклы, ученицы апостола Павла. Художник посетил это место после трагичных событий января 2014 года, и столь поразившие его святотатства и разрушения вылились в целый ряд разнообразных работ из большого цикла «Маалула».

Низар Сабур работает в разных техниках, смело смешивая материалы и экспериментируя с ними. Помимо масляных и акриловых красок, а также карандаша, он добавляет пепел, уголь, песок, текстильные вставки. Художник признается, что именно любовь к экспериментам сподвигла его включать в работу природные материалы, однако безусловно и то, что часто они позволяют передать тонкие оттенки идеи, которая раскрывается в процессе работы. Таким образом, многие технологические особенности живописи Низара Сабура как будто приобретают символическое звучание. Например, включение пепла не просто дает художественный эффект, а намекает зрителю на сожженные, израненные войной города с полотен художника.

Обращается мастер и к традиционным живописным приемам, переосмысляя наследие прошлого, создавая неразрывную связь между искусством поколений. По контрасту с приглушенной гаммой большинства работ серия «Современные иконы» кажется исполненной внутреннего свечения за счет ярких красок и включения золотых оттенков. Знакомые образы проступают на поверхности холста, мерцают, но проявляются лишь частично. Недосказанность лишь усиливает эффект присутствия божественного, незримого предстояния и благословения. Обращение к иконописи читается и в серии «Любовь как на небе, так и на земле».

Выставка в Музее Востока, несмотря на сложную гамму чувств, навеваемую работами мастера, носит светлое название «Жизнь не умирает». В каждой работе Низара Сабура не только обращение к трагическому прошлому, но и любовь к настоящему своей страны, и открытый, полный надежды взгляд в будущее. Всего на выставке будет представлено более 30 предметов в разных техниках.

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