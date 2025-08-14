VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Красноярск. «Пересборка»

Наташа Шалина. Одно лето. 2024. Дерево, текстиль, металл, пенопласт, керамика, акрил. 60x70x3 см
В Красноярске продолжается фестиваль Поздеева — важное культурное событие, в рамках которого пройдет аукцион сибирских художников. Инициатива реализуется в сотрудничестве с фондом и при поддержке аукционного дома ON.

Как рассказала основательница аукционного дома Ольга Попова:

«Красноярск сегодня — активный центр креативных инициатив, где проходят ярмарка SCAN, биеннале современного искусства, работает музей «Площадь Мира» с насыщенной программой, реализуются образовательные проекты, действует профессиональное художественное сообщество и присутствуют коллекционеры и покупатели».

По словам Поповой, проведение аукциона — это логичный шаг в развитии арт-рынка региона:

«Мы надеемся, что аукцион окажет влияние на формирование инфраструктуры художественного рынка Сибири. Сегодня все его участники уже существуют, и аукцион может стать действенным инструментом не только продаж и приобретений, но и позиционирования, повышения узнаваемости художников, а также роста их рыночной ликвидности».

В аукцион включены работы художников разных поколений. Среди участников — Виктор Сачивко, Дамир Муратов, Ринат Волигамси, Элина Гусарова, Александр Мортаев, Наталья Шалина, Александр Гребенщиков.

«Мы будем ждать результатов и на их основе принимать решения о дальнейших шагах», — добавила Ольга Попова.

