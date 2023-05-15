Фонд Ruarts представляет выставку «Тондо Тандем» Алана Хатагты и Катерины Бородавченко

Новая выставка в фонде Ruarts соединяет в одном выставочном пространстве двух авторов и задумана как путешествие в чувственный мир человека, без табу и ограничений, где в центре оказывается чистая эмоция.

Тондо, выбор круглого формата, – единственное, что объединяет художественное высказывание авторов. В остальном это разные взгляды на женскую красоту и проживание чувств, вписанные в круг. На портретах, выполненных мужчиной, женские эмоции переданы в классической традиции романтизированной чувственности, в отличие от понимания женщины-художницы, в работах которой присутствует пугающе честный, открытый взгляд на переживания.

Алан Хатагты – рассказчик, использующий язык ощущений. Названия произведений Алана имеют важное значение, прямо и буквально диктуют, как следует читать изображение или под каким углом его рассматривать. Например, «Июльское утро», «Дежавю», «Адажио» обнажают ситуативные конструкции, отвлекают зрителя от реальности и плавно, по кругу уводят в воображаемые миры. Какофония цвета приятно возбуждают зрителя, драматические контрасты вызывают неожиданную нежность. Героини витальны, их тела и энергичные жесты напоминают архетипичные образы богинь.

Алан Хатагты. Бирюзовые цветы. 2021. Фанера, масло, диаметр 70 см

Алан Хатагты. Нефертити. 2021. Фанера, масло, диаметр 70 см

Алан Хатагты. Deja vue. 2021. Фанера, масло, диаметр 70 см

Алан Хатагты. Juli morning. 2021. Фанера, масло, диаметр 70 см

Противоположность – гиперреалистические тондо Катерины Бородавченко. В современном мире, где легче промолчать, спрятаться за бездушным значком эмодзи в переписках, чем выразить страх, отвращение, радость, печаль, работы Катерины смотрятся как манифест живого человека с искренними чувствами и страстями. В истории искусств есть близкий по эмоциональному накалу пример тондо – работа Караваджо «Голова Медузы Горгоны», которая в свое время стала символом слома канонов красоты. Героини Катерины, ее близкие подруги, и она сама выражают свое эмоциональное состояние с максимальной наглядностью, не заботясь о собственной привлекательности. Такая честность ставит под вопрос укоренившиеся стереотипы изображения женщин.

Катерина Бородавченко. Настроение 2. 2021. Фанера, масло, диаметр 75 см

Катерина Бородавченко. Настроение 7. 2021. Фанера, масло, диаметр 75 см

Катерина Бородавченко. Настроение 16. 2021. Фанера, масло, диаметр 75 см





Катерина Бородавченко. Медуза. 2021. Фанера, масло, диаметр 74 см

В состав экспозиции «Тондо Тандем» вошла серия работ Алана Хатагты и Катерины Бородавченко, которая была впервые показана в 2018 году в рамках масштабной групповой выставки, организованной Русским музеем «Россия. Реализм. XXI век», и в 2023 году под названием «Смех, слезы и сны» – в Галерее современного искусства ГМИИ РТ в Казани.

Выставка работает с 17 мая по 4 июня.

О художниках

Алан Хатагты – художник, скульптор. Родился в 1978 году в городе Владикавказ, Северная Осетия-Алания, Россия. Окончил Владикавказское Художественное училище. В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица. Живет и работает в Санкт-Петербурге. С 2007 по 2017 участник группы «Непокорённые». Экспонент с 2007 года. Является постоянным участником крупных выставочных проектов Русского музея. Занимается созданием абстрактных объектов, живописью и графикой. В составе «Непокоренных» принимал участие в параллельной программе IV Московской международной биеннале молодого искусства (проект «Трапеза бытия», галерея Ruarts, 2014) и параллельной программе европейской биеннале «Манифеста 10» (проект «От слов к действию, студия «Непокоренные», 2014).

Катерина Бородавченко родилась в 1978 году в Караганде (Казахстан). Училась в Карагандинском государственном университете на профессионально-художественном факультете. В 2007 окончила Санкт-Петербургскую академию художеств им. И. Е. Репина (СПбГАИЖСА). С 1999 года живет и работает в Санкт-Петербурге. Член ТСХР (Творческого Союза Художников России). Работы находятся в частных коллекциях России, США, Европы и Азии. А также в коллекциях художественного музея Дафен (Шэньчжэнь, Китай), Нового музея Аслана Чехоева (Санкт-Петербург).

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