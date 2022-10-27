XXI торжественная церемония награждения Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» пройдет в Москве

15 ноября 2022 года состоится XXI торжественная церемония награждения Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация».

Наталья Белозерова

Анна Малиновская

Дмитрий Нестеров

Эльмира Абасова

Самое ожидаемое событие мира сферы beauty&health – очередная, XXI церемония вручения премии в области красоты и здоровья «Грация» состоится 15 ноября этого года. В этот раз она будет проходить в центре Москвы, на новой концертной площадке клуба PRAVDA, одной из лучших площадок, где проходят многие развлекательных мероприятия и концерты.

Премия «Грация», учрежденная в 2004 году, на сегодняшний день является одной из самых престижных наград в сфере beauty&health. Премия Грация — это грандиозное и масштабное мероприятие, а заветная статуэтка, которой награждаются лауреаты, стала символом всеобщего признания ее обладателя. Грация дословно переводится с латыни как красота, прелесть, изящество.

Вручение премии «Грация», являясь не только профессиональным, но и светским мероприятием, каждый год собирает множество звездных участников и зрителей. Среди гостей церемонии можно встретить как именитых врачей, составляющих элиту эстетической медицины, представители косметических брендов, салонов красоты, Spa салонов, так и представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии, знаменитых спортсменов, видных деятелей политики, культуры и искусства, известных писателей и журналистов. Престижный конкурс широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации.

Ведущими церемонии будут певец, ведущий, автор песен, победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, лауреат Премии телеканала RU.TV Дмитрий Нестеров, лауреат многих премий и конкурсов красоты Анна Малиновская и телеведущая, YouTube-блогер, «Миссис Москва-2022» Эльмира Аббасова, Наталья Белозерова — титул Королева Планеты.

Мирослава Карпович

SANDRA TOP

Дуэт ЭЛиПС

Ирина Горбачева

MAXIM ZAVIDIA

Олеся Лагутина

Саша Морозова

Сергей Дорогов

Сэйва





Нина Фокина

В программе церемонии награждения примут участия:

Олеся Лагутина — оперная певица (сопрано), лауреат Международных вокальных конкурсов, дипломант Творческой школы вокального мастерства Елены Образцовой, лауреат Премии «Золотой хит» телеканала Music Box за вклад и популяризацию классической музыки;

Саша Морозова — певица, актриса, модель;

Дуэт ЭЛиПС — Сурен Платонов и Эльгиза Каражанова — солисты молодого дуэта ЭЛиПС. Сурен — музыкант, студент академии им. Гнесиных, финалист шоу «Голос», Эльгиза — певица, модель, участница многих муз проектов России и Казахстана;

Maxim Zavidia — молдавский певец, участник национальных отборов Евровидения в Молдове, участник шоу «Голос» 10 сезон (команда Д. Билана), участник 1 сезона телешоу «Песни на ТНТ», участник и эксперт шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия 1», наставник команды Молдовы в проекте «Во Весь Голос» на тк МИР 24, ведущий телеканала Music Box Gold, амбассадор фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», лауреат премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold;

НИНА ФОКИНА — певица, телеведущая, лауреат премии «Золотой хит» Music Box Gold;

Сэйва — певица, лауреат многочисленных вокальных конкурсов. Ее песни в ротации Жара FM и многих региональных станциях;

Певица SANDRA TOP;

Мирослава Карпович – актриса театра и кино;

Ирина Горбачева – актриса театра и кино,

Сергей Дорогов – актер театра и кино,

и другие артисты и звезды эстрады, диджеи радиостанций

Премия «Грация» проводится при поддержке:

Косметический бренд Skin Helpers компании Свит Эпил, Косметический бренд SV Laboratories компании СВ-ЛАБ, компания СЕВКО (коллекции чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert), Домашняя Кондитерская «Сладкий Кот», Компания «Крал-консерв».

Генеральный информационный партнёр Музыкальный телеканал Music Box Gold.

Информационная поддержка: журнал Moda topical, журнал «VMODE», журнал ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, Издательский Дом «SPA MEDIA», журнал «Сabines», журнал ACTITREND, журнал ACTUEL, журнал «Крестьянка», информационно-развлекательный интернет-ресурс EVA.RU, проект ЯКОСМЕТОЛОГ, женский портал МИКРУША.РУ, женский журнал «Прелесть», интернет-портал «ИнфоПластика.ру», медицинский портал Москлиник.ру, мужской информационно-развлекательный портал ТВИТ.Ру, медицинский портал, каталог о здоровье, спорте и красоте Yellmed.ru, стильный портал о красоте и здоровье BHMstyle.com, информационный портал ВЕСТИ.МОСКВА, интернет портал WomFire.com, всероссийский портал о всех видах бизнеса In-bizness.ru, журнал «Богема», международный музыкально-развлекательный портал MOSKONEWS.com, редакция СМИ АртМосковия, портал о секретах красоты и оздоровления Health&Beauty.

По вопросу приобретения билетов pr@grasia-msk.ru или www.grasia-msk.ru.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.