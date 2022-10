Юные художники и студенты профильных вузов из России принимают участие в международном конкурсе рисунков «Культурные символы моей страны»

Это мероприятие – часть большого образовательного проекта Международной ассоциации культурной дипломатии «WE ARE THE WORLD EVENTS» (Франция-Россия), цель которого развитие детского и молодёжного творчества, межкультурных связей на международном уровне. Проект реализуется с 2018 года при поддержке государственных структур на уровне мэрий и Министерств культуры в разных странах мира.

В России финальные выставки национального отборочного тура проводятся при содействии Департамента Культуры Правительства Москвы на значимых площадках – Дом Национальностей (2019), мемориальный Музей космонавтики (2021). Рисунки лауреатов из разных стран – порядка 600 работ – экспонировались в знаменитом Карусель дю Лувр (Париж).

Международный конкурс детских и юношеских рисунков проекта «WE ARE THE WORLD» — социально значимый проект в сфере культурной дипломатии. С 2022 года Оргкомитет «WE ARE THE WORLD EVENTS» привлек к участию в конкурсе талантливых детей-художников и студентов профильных вузов из 40 стран.

«Мы – это мир!» — девиз юных художников на службе культурной дипломатии. В жюри конкурса входят художники и архитекторы из разных стран (Франция, Россия, КНР, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Армения и др.), а также представители посольств, где проводятся международные выставки.

По словам официального представителя Международной культурной дипломатии в России Елены Федорчук, сегодня особенно важно поддерживать диалог цивилизаций, а участие в проекте – это уникальная возможность для творческих детей и молодёжи заявить о себе на международном уровне: «В нашей стране государством созданы условия для получения художественного образования, однако во время обучения у учеников и студентов практически нет возможностей для участия в профессиональных выставках. Большинство галерей не заинтересованы в организации мероприятий для начинающих художников, поэтому Оргкомитет «WE ARE THE WORLD EVENTS» занимается решением этой непростой задачи и очень рассчитывает на помощь на местах со стороны госструктур, бизнеса и общественных организаций».

В России 337 классических художественных школ, работы талантливых учеников которых могут экспонироваться на выставочных площадках в 40 странах мира. А для этого нужно принять участие в национальном отборочном туре международного конкурса рисунков «Культурные символы моей страны». Финальная выставка и церемония награждения победителей состоится 3 декабря 2022 года в Москве в зале «Яблоко» Галереи Искусств Зураба Церетели.

Международная ассоциация культурной дипломатии «WE ARE THE WORLD EVENTS» – это культурный и образовательный проект, инициированный Стефани Гаспар (Франция), внучкой посла Советского Союза, который многие годы занимался укреплением дипломатических связей между странами. В рамках проекта, начиная с 2018 года, ежегодно в городах 40 странах мира проводятся выставки-конкурсы детских рисунков на актуальные темы. Работы российских школьников и студентов профильных вузов представлены в экспозициях. Основное послание участников мероприятий «WE ARE THE WORLD EVENTS»: «Мы живем в мире, который создаем сами. Наш мир – это наши мечты, эмоции и наши чувства. Мы – это мир!».

Заявки принимаются на сайте проекта www.wearetheworldevents.com до 20 ноября.

