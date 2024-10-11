«Я к этому всю жизнь шел»: Александр Рогоза рассказал, как стал детским писателем

Во Всероссийский день чтения спецкор газеты «Комсомольская правда» познакомил слушателей Детского радио со своей первой книгой.

«Для меня самого это было неожиданностью, – удивил журналист ведущих Детского радио Катю Знайкину и Супер Гарика. – Я к этому, наверное, всю жизнь шел, и когда во время одного из отпусков появился сюжет, начал всерьез подумывать о книге». Александр Рогоза написал повесть о приключениях отважной 12-летней школьницы Варюши из Коломны и ее друзей – «Добруши и кошули. Тайна башни». Ее автор вплетает историю старинного русского города в загадочный мир фэнтези: волшебные котики, свирепые стражи, яблоки с секретом и подземные лабиринты. И все это на фоне Маринкиной башни, Шевлягинской бассейки и Пятницких ворот.

Мастер расследований и репортажей поделился, что хотел через книгу преподать читателям уроки истории в ненавязчивой форме. «Я знаю, что большинство ребят не очень любят, когда в книге много цифр, дат и имен, но здесь они вплетены в ткань волшебного сюжета. Загадки, которые предстоит решать главной героине, накладывались на географию реального города Коломна. Полезная информация подана ненавязчиво и поэтому хорошо запоминается», – говорит Александр Рогоза.

Главным источником вдохновения для автора стали его собственные дети. И в некотором смысле это оказалось совместное творчество – в него активно были вовлечены все члены семьи. «У меня двое детей старшего подросткового возраста, но им тоже было очень интересно. И самое главное, что они не просто заинтересовались, но даже какие-то вещи подсказывали. В итоге я внес некоторые изменения в сюжет по совету собственных детей», – поделился Александр Рогоза.

Ведущие Детского радио сравнили автора с Корнеем Чуковским, который тоже прежде всего писал для своих детей, именно поэтому его произведения пользуются популярностью у юных читателей. Они высказали надежду в скором времени увидеть продолжение нового российского фэнтези «Добруши и кошули. Тайна башни».

Фото – Александр ШПАКОВСКИЙ, Комсомольская правда