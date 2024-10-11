Выставка живописных произведений австрийского художника Руди Молачека открылась в SISTEMA GALLERY

В SISTEMA GALLERY состоялось превью выставки живописных произведений австрийского художника Руди Молачека. В экспозиции представлено 15 полотен, созданных в 2010-е – 2020-е годы.

Гостей встречала руководитель галереи и куратор выставки Анастасия Волкова. Первыми мероприятие посетили: Ирина Йовович, Александр Анатольевич, Алина Ковалева, Юрате Гураускайте, Константин Андрикопулос, Дмитрий Исхаков и другие гости.

Руди Молачек начинал карьеру фотографом. В 1980-е годы он жил в Нью-Йорке и работал с культовым изданием Энди Уорхола Interview Magazine. В этот же период художник познакомился с Карелом Аппелом и другими представителями арт-группы COBRA («Кобра»), сблизился с представителями зарождающегося течения Neue Wilde («Новые фовисты»): Гюнтером Дамишем, Хаймо Цобернигом, Францем Вестом, Петером Коглером и другими. В 1990-е одним из первых экспериментировал с компьютерной графикой, создавая абстрактные цветные геометрические и биоморфные структуры, которые затем печатались на баннерной ткани. Важность экспериментов Руди Молачека в области «цифровой живописи» была отмечена известным австрийским куратором и теоретиком медиа искусства Петером Вайбелем.

Свой путь в живописи Руди Молачек начал в 1984 году. Сегодня художник создает яркие крупноформатной абстракции, где главное место отводится цвету. «Я хочу, чтобы картины выглядели так, как будто они освещены изнутри», — признается автор. Абстрактные формы его работ наполнены внутренним движением, энергией широких мазков краски.

Цветы — главный мотив творчества мастера, в котором он видит символ радости и боли, рождения и смерти, метафору жизнерадостности и одновременно отказ от элитарного менталитета в пользу вечных ценностей жизни и любви. «Я представляю пьесу, а цветок — это актриса», – говорит художник.

Уроженец Вены, Руди Молачек, считает, что ее барочная архитектура повлияла на пульсирующую структуру его живописи, и иронично характеризует свое творчество нео-поп и поп-барокко. Несмотря на то, что его стиль формировался в кругу авангардных художников, вдохновение Молачек черпает в классическом искусстве между Возрождением и рококо: «Может быть, из-за опыта фотографирования, но модернизм меня не интересует, меня интересуют Тициан, Эль Греко, Тинторетто, Тьеполо, Ватто, Фрагонар».

В преддверии открытия выставки, директор SISTEMA GALLERY Анастасия Волкова подчеркнула: «С момента основания наша галерея обозначила одним из векторов развития — работу с зарубежными авторами. Несколько раз в году мы принимаем участие в международных ярмарках, представляя на своих стендах произведения художников SISTEMA GALLERY и отмечая и знакомясь с международными тенденциями.