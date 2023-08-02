Сельский центр в Дагестане благоустроят по проекту бюро Atlas

В рамках реализации первого мастер-плана сельской агломерации в России бюро Atlas разработало концепцию комплексного благоустройства центра села Юхари-Стал в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Площадь проекта – 8 га, он охватывает центральную зону перед зданием администрации, территории школ и детского сада, сквер, площадь перед мечетью – объектом культурного наследия федерального значения.

Зонирование пространства продумано таким образом, чтобы после реализации улучшение качества жизни почувствовали все: от дошкольников, подростков и молодых семей до сельчан старшего поколения и туристов. Помимо концепции благоустройства, Atlas разработал решения по реконструкции школы и администрации и полностью готовые к реализации проекты нового здания детского сада, амбулатории и многофункционального досугового центра с мастерскими и залом для мероприятий – трансформируемым пространством для лекций, кинопоказов, концертов.

«Мы глубоко вникли в проблематику сёл и предложили комплексный пакет стратегических документов по развитию агломерации в Сулейман-Стальском районе – то есть то, чем раньше никто в стране не занимался. Юхари-Стал – пилотная площадка реализации мастер-плана, на примере которой планируется показать подходы к развитию других сельских центров, создать прецедент по преобразованию инфраструктуры и благоустройства сельских территорий», – отметила генеральный директор Atlas Александра Сытникова.

Разработчики проекта предложили оригинальное решение для оформления фасадов школы: авторские муралы, нанесенные на 3 стороны здания с помощью специальной атмосферостойкой краски. Архитекторы разработали рисунки, отражающие природные и культурные особенности района. Туристы и жители без труда распознают в символах главную достопримечательность района – арочный мост в Касумкенте, элементы дагестанского ковра, а также персик – отсылку к крупнейшему в России фруктовому саду с этой культурой.

Возле мечети и на центральной площади разместят минималистичные информационные стенды, в оформлении которых используются элементы традиционного орнамента. Скамейки в районе тоже станут “носителями” культурной идентичности.

Во входной зоне центральной площади появится арт-объект: 3 объемных фигуры высотой около трёх метров, по форме напоминающие элементы лезгинского орнамента. Благодаря подсветке арт-объект будет особенно эффектно смотреться после захода солнца. Собранный из металлических профилей, триптих не только эстетически привлекательный, но и функциональный элемент общественного пространства – на каждой из фигур можно присесть отдохнуть. Для более продолжительного времяпрепровождения Atlas предложил использовать модульные перголы, которые можно озеленить плющом или девичьим виноградом.

Воплощение предложенных идей берет на себя администрация Сулейман-Стальского района и благотворительный фонд «Умуд». Работа над проектно-сметной документацией ведется уже сейчас. В 2024 году планируется подать заявку на получение поддержки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ожидается, что оценить реализованный проект жители и туристы смогут уже в 2025 году.

«Atlas как авторы мастер-плана сельской агломерации и общей стратегии благоустройства Сулейман-Стальского района хорошо знакомы со спецификой региона, его культурным богатством и уязвимостью в вопросах современных общественных пространств. Уверен, реконструкция центра Юхари-Стала не только удовлетворит запросы жителей на новую инфраструктуру и качественное благоустройство, но создаст отличную возможность для интеграции в туристические маршруты. Благодаря живописным видам, мечети – главной исторической достопримечательности села, музею с редкими артефактами, памятникам культуры и археологии, Юхари-Стал может попасть в путеводители в качестве отправной точки путешествий по Южному Дагестану. Мы благодарны благотворительному фонду “Умуд” и его руководителю Имаму Яралиеву за проявление частной инициативы и глубокую проработку вопроса», – подчеркнул глава Сулейман-Стальского района Дагестана Саид Темирханов.

«Мы тщательно разрабатывали проект на протяжение 5 месяцев, полностью погрузились в специфику села, общались с жителями в формате фокус-групп, привлекали инженеров, экономистов, проектировщиков для оценки реализуемости идей. Считаем, что бюджетные ограничения не должны сказываться на качестве и уникальности решений. Поэтому наш проект, прежде всего, про баланс простоты и идентичности. Надеемся, что после реализации под нашим кураторством село Юхари-Стал еще больше полюбится местным жителям», – отметила руководитель проектов консалтингового бюро Atlas Дарья Коваленко.

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