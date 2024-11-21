Якутские креаторы представили свои работы на «Цифровом алмазе»

Питчинг якутских креативных компаний «Стресс-тест для бизнеса: как заставить свою интеллектуальную собственность работать» прошел на полях форума «Цифровой алмаз» в Якутске. Успешные местные бизнесы на одной площадке собрал Российский центр оборота прав на результаты творческой деятиельности (РЦИС). Руководители сервисов-узлов сети РЦИС выступили экспертами и дали ценные рекомендации креаторам и разработчикам в части регистрации, защиты и монетизации их интеллектуальной собственности.

Свои авторские проекты представили резиденты креативного кластера «Квартал труда» — анимационная студия UuU, рекламно-дизайнерская компания «Сулусчан», кинокомпания «Кама Хана», художник Мира Аргунова, дизайнер-модельер Изабелла Дордосова и команда разработчиков геймдева «Полигониум».

Мира Аргунова презентовала свои самобытные картины: «Я рассказываю о Якутии на языке искусства, укрепляю чувство гордости за нашу страну и вдохновляю на большие свершения. Это моя гипермиссия, которую я стараюсь осуществлять своими проектами. Есть и коммерческая составляющая: мои картины продаются. Я участвовала во многих российских и международных выставках, что подтверждает, что контент интересен людям по всей России». Художница поинтересовалась у экспретов, что нужно сделать, чтобы больше площадок хотели выставить у себя картины, и как регулярно продавать эти картины по всей России.

Генеральный директор сервиса депонирования n’RIS Наталья Беленькая посоветовала национальную онлайн-платформу «Artists (Художники.РФ)», связывающую арт-институцию, сообщества художников, галереи, кураторов, коллекционеров, ценителей и любителей искусства. «В России разрабатывается платформа “Художники.РФ” — это проект, где все художники смогут выставляться в “цифре”. Весной 2025 года года будет анонсирован ее официальный запуск. “МираАрт” необходимо пройти процедуру цифрового депонирования в n’RIS. Свидетельство о депонировании на всех этапах послужит подтверждением как вашего авторства, так и исключительного права. Уверена, что наш удобный и быстрый сервис поможет вам сохранить свои результаты творчества и успешно их монетизировать с помощью дружественных сервисов», — сказала она.

В свою очередь сооснователь компании «Франчайзинг-интеллект» и платформы по франчайзингу SCALE IT, автор курса «Директор по франчайзингу» Мария Кизима привела в пример успешную коллаборацию художника и ресторатора: «Экспертиза в ресторанной индустрии объединилась с талантом художника, и вместе они создали сеть бар-музеев по всей стране. Вот пример того, как можно безопасно масштабировать бизнес и повысить узнаваемость своего бренда и работ. В Якутии, как я вижу, реализуется много федеральных проектов, которые масштабируются по франшизе. Можно также устроить коллаборации с франчайзинговыми точками, например с пиццерией, и сделать индивидуальный дизайн коробок именно для Якутии с акцентами на местный колорит и культуру».

Также Мире Аргуновой посоветовали предоставить права на свои произведения бренду одежды, чтобы использовать принты, но только после депонирования. Художник имеет множество российских и международных наград. Картины Миры Аргуновой экспонировались на 70 международных, всероссийских и региональных коллективных выставках в России, Турции, Монголии, Великобритании и США. Произведения живописца находятся в собраниях различных музеев и в частных коллекциях в России, Великобритании, Турции, Голландии, Казахстане, Монголии и Китае.

Команда компании «Сулусчан», которая занимается продвижением национальной якутской культуры в современном ключе, рассказала о двух авторских проектах: «Мы интерпретируем нашу культуру в современном стиле. У нас сейчас два проекта. Первый — графический роман, комикс “Аан дойду” (в пер. с якут. — земля. — Прим. ред..), где в альтернативной вселенной Якутия стала передовым регионом на Земле. Главная героиня переезжает из Москвы в Якутию и попадает в разные приключения. Второй проект — это анимационный полнометражный фильм “Красный шаман”, основанный на одноименном произведении Платона Ойунского».

Компания «Сулусчан» работает с 2019 года, дизайнеры студии одними из первых начали делать фирменные шрифты для компаний, в том числе в национальной стилистике. Среди работ — логотип и фирменный стиль для «Ленских столбов», парка активного отдыха «YрДэЛ», природного заповедника Медвежьи острова, аэропорта «Якутск», игр «Дети Азии», дизайн мобильного приложения Retaily, айдентика и дизайн-код для города Нерюнгри и поселка Тикси Булунского улуса и др. Компания намерена развиваться и масштабироваться по России и за рубежом, ведь для творчества границ нет.

Руководитель сервиса IPEX Дарья Воинова отметила: «На анимационный проект очень важно получить все права на сценарий, убедиться, что сценарист самолично написал это произведение, с аниматорами правильно заключить соглашения. Все музыкальное оформление, даже скрип двери, полет шмеля и другие звуки, должно быть самостоятельно записано или выкуплено в библиотеке звуков. Сервис IPEX может помочь в поиске правообладателей и быстром оформлении сделки».

Большой интерес у эскпертов вызвала гиперказуальная игра для мобильных телефонов компании «Полигониум» — «Алаас», что переводится с якутского языка как «поле». Игра популяризирует фермерство: главный герой занимается сельским хозяйством, косит сено, разводит коров и лошадей. Такие мобильные видеоигры не требуют больших усилий от игрока, имеют упрощенный пользовательский интерфейс, не требуют специального обучения или инструкции для игрового процесса, и, как правило, они бесплатны. По мнению директора студии Вячеслава Кривогорницына, гиперкаузальные игры намного легче и дешевле, их быстрее разрабатывать, что сильно увеличивает шансы найти хит. Но, по его словам, очень сложно конкурировать в этой индустрии с большим количеством игр на рынке, а создать игру-хит — тем более. Это требует много времени, финансов, опыта, в том числе на правовом поле. Команда занимается разработкой таких игр на протяжении четырех лет. За это время выпущено более 40 игр.

Заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева порекомендовала авторам игры внимательно отнестись к депонированию всей графики, анимации, музыки и кода. «Если игра еще не вышла в публичное пространство, рекомендую внимательно отнестись к авторским правам и быстро отработать все то, что необходимо сделать до выхода в рынок. Иначе вы можете получить ряд исков в начале, еще не успев о себе заявить, из-за того, что не озадачились вопросами защиты своей интеллектуальной собственности, начиная от изображения, заканчивая шрифтами, названием, товарным знаком, ПО и т. п. С таким прекрасным продуктом и добрыми персонажами хотелось бы, чтобы вы вышли в рынок уже с защищенными правами, а не проблемами», — сказала она.

Свой личный бренд одежды «Инники / INNIKI » (в пер. с якут. — «вперед». — Прим. ред.) представила модельер-дизайнер Изабелла Дордосова, которая участвовала во многих модных показах в России и за рубежом. Коллекции Дордосовой вдохновлены якутской культурой, природой, в них есть много национальных узоров авторской интерпретации модельера.

В сентябре в Шанхае прошла международная выставка World Fashion Exhibition, куда дизайнер была приглашена представлять Россию. Она подписала 10-летний контракт о сотрудничестве с представительством World Fashion Exhibition в Китае. Этот договор предоставляет бренду INNIKI уникальную возможность участвовать в выставках в Китае на протяжении десяти лет, что означает регулярное представление новых коллекций на официальных показах. Выход на рынок Китая — это не просто шаг вперед в карьере Изабеллы Дордосовой и ее бренда. Это также сигнал для других якутских дизайнеров о том, что международная мода открыта для новых идей и свежих взглядов.

У Изабеллы также есть онлайн-площадка продажи ее авторских нарядов. Она поинтересовалась о масштабировании своего бренда.

Замгендиректора Лаборатории IPChain Владислава Корнева отметила, что если выходить на международный рынок, то нужно максимально дотошно оформить все соотверствующие права на интеллектуальную собственность: «Просто потрясающий дизайн у нарядов. У вас интеллектуальной собственности не меньше, чем в игре «Алаас». Если вы выходите на международные рынки и собираетесь масштабироваться и получить под это финансовые средства, то вся документация должна быть оформлена правильно — от регистрации товарного знака до правильного оформления трудовых взаимоотношений с командой», — подчеркнула она.

По итогам питчинга эксперты отметили креативный подход команд и выразили надежду, что в части регистрации авторских прав на их творения им будет легче, так как первый шаг к этому в регионе уже сделан. Напомним, что в марте этого года был создан республиканский депозитарий объектов интеллектуальных прав, который стал удобной точкой доступа к сети РЦИС.РФ и надстроенным над ней цифровым сервисам. Зафиксировав права в этом депозитарии, творческие предприниматели Якутии могут воспользоваться SCALE IT, IPEX и другими инструментами. Сервис депонирования творческих результатов позволяет творческому сообществу оставлять записи о своих объектах в распределенном реестре.

Главная тема третьего федерального форума «Цифровой алмаз» — цифровая трансформация регионов, ставшая одной из национальных целей развития России, установленных указом президента Владимира Путина. Она предусматривает внедрение передовых технологий, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, формирование рынка данных, увеличение доли отечественного программного продукта, рост охвата жителей высокоскоростным интернетом, внедрение госуслуг в электронном виде и другие направления.