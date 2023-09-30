Ярослава Яновская – модель, актриса, психотерапевт, человек, доказавший, что нет ничего не возможного – как начать жизнь с чистого листа, кардинально сменить карьеру и обрести женское счастье. Обо всем этом Ярослава рассказала в эксклюзивном интервью нашей редакции.

– Ярослава, вы начинали карьеру в качестве модели, затем пришли к психотерапии и вновь вернулись к творчеству, актерской среде – как все это с вами произошло?

– Свою карьеру я начинала в своем родном городе, Волгограде, у меня был собственный салон красоты, сама я работала в том числе моделью. Участвовала в различных конкурсах красоты, снималась для глянцевых журналов в качестве модели, сотрудничала с брендами. К слову, до сих пор по городу висят билборды рекламной кампании бутика Raffine со мной. Параллельно, еще в Волгограде, я начала заниматься психотерапией – первостепенно для себя самой, но сарафанное радио сработало и подтянулись клиенты, стали проводить тренинги. Затем настала череда образовательных форумов, учебы, мне хотелось как можно больше набраться знаний в этой сфере, впитать в себя каждую мелочь.

Честно говоря, мне всегда было интересно познание себя. Мы ведь все созданы для того, чтобы быть счастливыми, это мое истинное убеждение. Но из-за страхов в голове, нашей неуверенности в себе, из-за наших детских болей и травм мы забываем о том, что на самом деле жизнь создана для того, чтобы ею наслаждаться. Все наши страхи и боли, которые есть внутри, на самом деле не страшны, их не стоит бояться. Их стоит принять. Это тоже мы. Когда ты это сделаешь, процесс трансформации происходит более активно.

– Вы сказали, что первоначально интерес к психотерапии пришел для себя самой – были какие-то определенные периоды, которые определили потребность в этом?

– Да, вы знаете у меня, честно говоря, были достаточно не простые личные отношения с отцом моих детей. Это мягко сказано (улыбается). Как показывает практика, многие понимают, что такое абьюз в семейных отношениях и об этом долго можно не говорить. Это было действительно очень тяжелое для меня время, хотя, наверное, для мужа тоже. Тот момент, когда головой понимаешь, что нужно выходить из отношений, но не можешь, потому что это созависимость жертвы и абьюзера. Агрессор нарушает личные границы жертвы, оказывает психологическое давление и подавляет волю – все это я испытала на себе и, честно говоря, муж натерпелся от меня тоже, так как мы менялись ролями. Я не понимала, что со мной происходит, казалось, что все, чего я так боялась в своей голове действительно начало происходить вплоть до постоянных тусовок, алкоголя… Мне казалось тогда, что это единственный способ забыться. Итог – расставание и это спасло нас обоих. Полностью подавленная, я начала глубинно погружаться в себя, изучать свое состояние, и как следствие открыла свой Центр психологической разгрузки, в котором мы прибегали к творческому подходу – разыгрывая ситуации по сценарию, выявляли глубинные проблемы клиентов.

Есть два основных направления – психодрама и драматерапия. Оба этих метода направлены на то, чтобы наладить контакт с самим собой, понять, из-за чего и как работают внутренние процессы. Зачастую клиенты рассказывая свою историю и говоря об эмоциях на самом деле этих эмоций не испытывают, сажают их внутри на замок. Благодаря такому театральному подходу людям проще достать все то, что таится внутри.

– Именно поэтому вы начали заниматься актерским мастерством?

– Мне всегда было интересно творчество: я играю на фортепиано, пишу стихотворения, работала моделью и, как будто, актерская сфера была очевидным продолжением моего пути. Творчество настолько сильно меня затянуло, давало столько положительных эмоций, что я достаточно быстро взяла себя в руки и решила действовать и, не смотря ни на что, двигаться дальше к своим целям.

– Помогают ли ваши практики психотерапии в актерской сфере?

– Безусловно, да. Основной сферой деятельности пока все же я считаю психотерапию и энерготерапию. У меня есть несколько успешных курсов, которые пользуются популярностью, игра «Волна удачи» про исследование себя и частные практики. Я помогаю выявить внутренние вопросы, проблемы, состояния, потребности. Через трансформацию энергии и работы с телом мы меняем ситуации. Все это, разумеется, помогает и лично мне, и клиентам из всех сфер деятельности, у меня так же есть на частных консультациях и актеры, и режиссеры, и представители иных творческих профессий.

– Как вам поступило предложение сняться в сериале «Нерожденная»?

– Я была на одной из ансамблевых проб у режиссера Ольгой Френкель. Ольга была в восторге от нашей игры с партнером по сцене – мы играли эпизод из сериала «Убивая Еву». Через какое-то время кастинг-директор Светлана Рюрикова предложила пройти пробы в сериал «Нерожденная» на роль Даши. Мне очень хотелось начать в свой актерский путь и мне это удалось, кастинг я прошла.

– О чем картина?

– Сюжет сериала крутится вокруг 18-летней Алисы, которая выросла в неблагополучной семье. Она хулиганка, которая мечтает вырваться из нищеты и поступить в хороший вуз. Но эта история обычна лишь на первый взгляд. На самом деле Алиса обладает даром: она с рождения видит призраков. Причина в том, что девушка сама существует на грани мира мёртвых и живых, хотя и не знает об этом. Она — ребёнок, чудом оживший после искусственных родов, в тело которого вселилась душа другой девочки — долгожданной дочери Марины, которая не должна была умереть. Истории этих семей оказываются сплетены таинственным образом.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Я активно занялась актерским мастерством сейчас в Москве, прохожу курсы в Actor Club, хожу на кастинги, записываю пробы – все это приносит мне настоящее удовольствие и я хочу, чтобы мои работы приносили удовольствие зрителю.

Что касается практик – сейчас с командой готовим оффлайн формат игры про познание себя. Помимо онлайн игр мне очень хочется сделать ряд мероприятий, на которых люди смогут заряжать своей энергией друг друга, находить общие интересы, вместе справляться с трудностями, ведь самая сильная энергия внутри каждого из нас.

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