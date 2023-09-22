Никита Лобанов - известный предприниматель, основатель журнала PERSONO, продюсер и учредитель премии PERSONO года, рассказал, как прийти от сетевых продаж к собственному бизнесу, что нужно, чтобы замотивировать сотрудников и почему павлин не самый непредсказуемый гость на празднике.

– Никита, когда-то вы занимались разработкой сайтов, продажами, продюсерским центром, как родилась идея создания журнала и премий под его эгидой?

– Разработка сайтов и продажи – далеко не первые записи в моей трудовой книжке. Сменив несколько разных сфер деятельности, я остановился на продюсировании. Открыл свою компанию «Продюсерский центр Никиты Лобанова», которая существует и по сей день. В центр начали обращаться крупные предприниматели. К 2019 году мы стали довольно известными, имели более тысячи клиентов в базе. Мы помогали организовывать для них радио- и телеэфиры, публикации в СМИ. Так на нас вышла одна премия, организаторы которой предложили сотрудничество: попросили помочь с подбором гостей, участников премии, с поиском подрядчиков. Нашей базы хватило на закрытие около 70% позиций из общего количества. Это был первый мой опыт погружения в ивент-индустрию.

Примерно в те же сроки пришла идея открыть собственный журнал. Запросов от клиентов на работу со СМИ было множество, и я плотно сотрудничал с другими изданиями, но все время казалось, что чего-то не хватает. Кто-то долго печатался, кто-то допускал ошибки. Мне не нравились дизайны, обложки. И я подумал, что неплохо было бы запустить свой журнал.

– И так появилось PERSONO?



– Да. Название PERSONO мы придумали вместе с командой. Начали с сайта, в итоге выросли до издательства. Все это время мы продолжали расширять клиентскую базу.

Бизнес устоялся, и мне стало скучновато. В то время я жил в Мексике, и, вспомнив ту первую премию, загорелся новой идеей. Подумал, почему бы не сделать свое мероприятие, ведь уже было понимание того, как всё устроено. За время нашей работы мы научились искать партнеров, певцов, артистов под поставленные задачи.

Так я организовал первую собственную премию в 2020 году. Кстати, я сам даже не смог принять очного участия, все контролировал, подключившись по видеосвязи. Команда справилась с проведением мероприятия на высшем уровне.

– Чем, на Ваш взгляд, Вы отличаетесь от других?

– Сложно ответить объективно. Все же, каждая лягушка свое болото хвалит. Мы не лидеры рынка, но мы в его топе.

Я и моя команда, мы очень сильно заморачиваемся, следим за деталями. У нас сейчас более трехсот сотрудников. Есть отделы, которые занимаются привлечением клиентов, спонсоров. Есть команда, отвечающая за работу со звездами, команда, которая взаимодействует с партнерами и т.д.

Мы делаем все, чтобы мероприятие проходило на высоком уровне. Чтобы на нем присутствовали интересные люди, чтобы всем было достаточно еды, напитков. Например, делаем прикольные бесплатные бары для гостей. Тщательно контролируем тайминг, создаем красивую, эффектную программу, чтобы люди проводили время с удовольствием.

Есть компании, на которые я раньше равнялся, но, посетив их мероприятия сегодня, осознал, что уже обогнал их по финансам, по уровню организации, по локациям. Перерос.

Но есть и те, на кого мы продолжаем смотреть с восхищением. Это классные ивенты, которые масштабнее и круче нас. Я трезво понимаю, что есть лидеры и к ним нужно стремиться. Не для того, чтобы обогнать или утереть нос. Нет. Догнать, чтобы конкурировать в рынке.

– Никита, несколько последних лет заставили мировые рынки приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса. Как Вы справлялись с данными факторами в своей компании?

– Коронавирус кардинально изменил наш подход к работе. Можно сказать даже дал определенный толчок к расширению.

Раньше у нас был офис в Москва-Сити полный секретарей, менеджеров, директоров. Нас было около 30–40 человек.

В 2020 году, когда случилась пандемия, я как раз улетел жить в Мексику. Всю команду перевел на удаленную систему. Формат работы изменился, и мы поняли, что необходимо привлекать новых людей, преимущественно менеджеров.

Мы придумали очень крутое обучение для быстрого вхождения в должность.

Удаленный формат ограничил взаимодействие сотрудников между собой. Но мы смогли и здесь придумать определенные фишки. Например, телеграм-бот для создания рейтинговой системы. Баллы рейтинга начисляются сотрудникам за активное взаимодействие друг с другом в чате, помощь коллегам. Определенное количество баллов равняется определенной ступени ранга. Каждое повышение ранга для сотрудника означает получение им премии. Чем выше ранг, тем больше и размер премии. Казалось бы, такая простая схема, но мощная мотивация для команды.

– Бот помог сплотить коллектив?

– Да. У нас в чатах постоянная движуха, общение. Кто-то сделал продажу, скидывает скрин об оплате в чат, все сразу его поздравляют, а бот фиксирует, рейтинг растет. И люди сразу начинают быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Можно подумать, что такая схема – лишние расходы для компании, но на самом деле мы, наоборот, экономим. При полном переходе на удаленный режим мы ушли от необходимости оплаты арены офиса, сопутствующих расходов и услуг, покупки кофе, чая. Освободившиеся деньги куда приятнее тратить на финансовую поддержку наших специалистов.

– На рынке много конкурентов в ивент-сфере, но тем не менее Вы ежегодно удивляете своих гостей фееричными событиями. Как Вам это удается?

На рынке действительно много конкурентов, с кем-то мы дружим, кто-то нас ненавидит. Но, знаете, я их всё же называю не конкурентами, а коллегами. Мы все делаем одну большую работу, зачем нам бороться друг с другом? Я конкурирую в первую очередь с самим рынком: цитируемость, посещаемость сайтов, посещаемость мероприятий, количество мероприятий. Я проводил свои ивенты в Москве, в Питере, в Сочи. Однажды провел крупный международный бизнес-форум в Дубае, где присутствовали делегации из Казахстана, Узбекистана, России.

Мало кто из коллег делал мероприятия международного уровня за рубежом. Этим мероприятием я очень горжусь. Как нам это удается? Ответ всегда один – люди. У нас сильная, мощная устоявшаяся команда. Но, чтобы не закостеневать мы всегда ведем набор новых людей. И они привносят в компанию новые взгляды, продвигают новые тренды. Каждый привносит в компанию что-то полезное. Я стараюсь, чтобы вся команда была вовлечена в процесс и действовала во имя общей цели. Сейчас наша цель занять место в Топ-3 ивент-индустрии и постараться войти в десятку лучших журналов по России, включая такие как «Собака», «Voice». На нашем новостном сайте хотели бы дойти до 50 миллионов просмотров ежемесячно, сейчас у нас есть 7,5 миллионов просмотров. Стремимся к этим результатам, кайфуем от процесса и работаем с улыбкой на лице – вот и весь секрет.

– Бывали ли какие-то казусы на премиях?

– Безусловно, любое мероприятие может пойти не так. Риски неизбежны в любой сфере. Но тем и отличается новичок от профессионала. Когда ты только начинаешь работу, при внештатных ситуациях ты теряешься, не понимаешь, что делать. А когда ты уж много раз всё это проходил, ты знаешь, что любую проблему можно решить. Заранее просчитываешь возможные риски и понимаешь, как действовать для выхода из сложной ситуации. Случаев интересных было много. Например, у нас была одна ведущая, которая приехала вести мероприятие, но в итоге просто ушла со сцены давать интервью подъехавшим СМИ. Я смотрю на сцену – её нет, второй ведущий работает один. Пришлось ее искать, уговаривать вернуться, несмотря на сильнейшее сопротивление. Еще случай, как-то раз павлин укусил девочку за руку, конечно, мы сразу оказали первую помощь, вызвали врача. Один раз случился серьезный казус. У Мити Фомина есть своя коллекция очков, и он спросил, можно ли поставить небольшой стенд с его очками для рекламы. Девочка, которая за ними следила, отошла на полчаса в туалет. Вернулась – нет двух пар очков. Митя, конечно, был возмущен. Но, сгладить ситуацию удалось. Ведущая Юля Барановская сказала: «Вот, какие классные очки у вас. Настолько полюбились, что кто-то не удержался и украл». Так вырулили все же историю на юморной лад, а с Митей договорились.

– Никита, назовите ТОП-5 самых запомнившихся Вам моментов из премий PERSONO.

– 1. На премии в Дубае к нам приехало международное СМИ, Russia Today Arabic. Они редко выезжают на такие коммерческие мероприятия, и все же приехали снимать интервью со мной, с гостями. Очень запоминающееся событие.

2. Мы часто работаем с животными на мероприятиях. Бывали у нас летучие мыши, тигренок, павлины, змеи. Больше всего запомнились альпаки. Они были такие смешные, их переодевали в гримерке в разные костюмы, все с ними фотографировались, гладили. Очаровательные звери.

3. Однажды к нам на премию приехала номинантка с грудным ребенком из Казахстана. Конечно, ей было сложно. И вот, ведущая Юлия Барановская взяла малыша, чтобы ей немного помочь. Есть даже фотографии, как Юля стоит на сцене с ребенком.

4. Нам запомнилось, когда одним из номинантов стал Олег Газманов. Он, к сожалению, не смог приехать, записал видео, которое мы включали на экране. Это для нас в любом случае показатель очень высокого уровень, что мы смогли такого значимого человека пригласить.

5. Как-то на мероприятии мужчина решил сделать предложение своей девушке. Было очень красиво и романтично, все вокруг в цветах.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших планах.

– Сейчас мы выходим на рынок Казахстана. Запустили новостное онлайн-издание по Казахстану и издательство глянцевого журнала. Рынок этой страны для нас очень перспективный: там много предпринимателей, артистов, музыкантов, актеров. Нам было бы очень интересно поработать с ними.

– Что бы Вы посоветовали начинающим бизнесменам?

– Основной совет, который можно дать начинающему бизнесмену – не бояться идти туда, где страшно. Там, где страшно, – самое интересное. Там большие возможности, там больше денег, больше интересных людей. Многих останавливает страх, ощущение, что не удастся справиться со сложными вызовами. По факту же метод работы один и тот же. Ты все так же знакомишься с людьми, общаешься. Запомните, конкуренция среди тех, кто ездит на Бентли, куда меньше, чем конкуренция среди тех, кто выбирает метро. Когда ты моешь посуду в кафе, тебя заменить может практически любой человек с улицы, когда ты директор завода, для замены нужен человек с соответствующим опытом, навыками. Любому специалисту нужно быть человеком, которому можно доверять, на которого люди могут положиться. Если сейчас вы не являетесь таким человеком, трезво понимаете, что вы где-то ненадежны, можете испугаться, бросить всё, нужно работать над собой, стараться изменить эти черты. Люди выбирают надежных партнеров, которые не предадут, не убегут, будут рядом в сложной ситуации. Если вы сами надежны и ответственны, начинайте составлять вокруг поле таких же профессионалов, ответственных исполнителей. Кроме того важно, что называется, быть в тусовке. Если вы занимаетесь стройкой, вам нужно вступить в строительный клуб. Если вы продюсер – посещайте мероприятия, где собираются другие продюсеры, звезды. Вам нужно общаться с коллегами, узнавать от них узкоспециализированные новости, набираться опыта у них и делиться своими знаниями.

Последнее важное замечание – делайте легальный бизнес. Не стоит уходить в какие-то серые схемы. Делайте полезно рынку и рынок вас отблагодари уже в финансовом эквиваленте. Это неизбежный процесс. Я, кстати, с недавних пор запустил систему наставничества, помогаю людям запускать свой бизнес. В любой сфере. Ко мне приходят люди, которые занимаются афрокосичками, строительством, медициной. Есть знания, есть фишки, которые работают в любой сфере, интегрируются в любую нишу. Именно этим опытом, навыками я и делюсь, и люди приходят к гарантированному результату.



Visited 7 times, 7 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.