Юбилейная выставка произведений Мухадина Кишева «Гимн красоте» в Российской академии художеств 

Российская академия художеств представляет юбилейную выставку произведений заслуженного художника Российской Федерации и народного художника Кабардино-Балкарии, старейшего академика Южного регионального отделения Российской академии художеств Мухадина Исмаиловича Кишева «Гимн красоте», приуроченную к 85-летию автора. Экспозиция продемонстрирует более 30 работ мастера, созданные не только в традиционных техниках, но и в новейших формах цифрового искусства.

Юбиляр — художник исключительной творческой силы, признанный в России и Европе живописец, график, монументалист, мастер геометрической и экспрессивной абстракции. Обращенность Мухадина Кишева к культуре Востока, к богатейшим художественным традициям родной Кабардино-Балкарии, а также освоение современных западных стилистических направлений оказали значительное влияние на формирование его образно-пластического языка.

Творчество художника, отмеченное большой внутренней свободой и высоким артистизмом исполнения, представляет собой необычный сплав стилей и технических приемов. Автор сказал свое слово в монументально-декоративном искусстве, его мозаики и интарсии были удостоены высоких наград. В 80-х годах М.Кишев создал собственную технику в искусстве монотипии, которая имеет целый ряд последователей во многих странах мира. В конце прошлого века в течение нескольких лет он проработал в Лондоне по приглашению известных мастерских Чизенхейл, а затем – в мастерских на юге Испании. Поиски Кишева в абстрактном искусстве эстетически и пластически перекликаются с экспериментами мастеров «второй парижской школы» и оп-артом. Однако, несмотря на невольно возникающие параллели, открывающие увлекательный диалог с художниками предшествующих поколений, работы Кишева всегда сохраняют яркую индивидуальность.

В своих произведениях Мухадин Исмаиллович отдает предпочтение открытому, насыщенному колориту, который передает его восхищение красотой окружающего мира. Художник работает сериями, различными по тематике, образной трактовке и используемой технике. Образы хрупкого бытия, драматичного стояния на краю, тревожного ожидания постоянно заявляют о себе в таких сериях, как «Тоска по природе», «Моя Африка», «Мои друзья» и другие. Его волнуют как события общечеловеческого плана, происходящие в современном неспокойном мире, проблемы экологии, сохранения окружающей среды, так и повседневные сюжеты, из которых состоит жизнь простых людей.

Пластическое совершенство полотен Кишева обнаруживается на разных уровнях художественного языка: в композиции, в соотношении масс и объемов, в колорите, в ритме. Важно все – мельчайшие элементы орнамента, игра тональных нюансов внутри пятен локального цвета, направление мазка и штриховки, игра фактурой, наконец, цвет и форма рамы. Эффект артистического, импровизационного блеска отдельных картин достигается месяцами кропотливого педантичного труда, когда художник кладет на холст до тридцати масляных слоев, достигая искомого эффекта. Но и качество говорит само за себя: композиция выверена, колорит и фактура найдены – картина живет полноценной жизнью. По мнению искусствоведов, абстракции Кишева, равно как и живопись Жана Базена или Альфреда Маннесье, представляют собой своего рода «экстракты реальности». Это визуальная «эссенция действительности» – сгущение, усиление предметных форм. Искусство Кишева словно повторяет и усиливает органику и красоту зримого, подтверждая мысль Яна Мукаржовского о том, что «формы, создаваемые человеком, не возникают иначе, чем формы, которые творит природа».

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи С.С.Ступина