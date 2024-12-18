Девять якутских фильмов получили республиканские субсидии на сумму 20 млн рублей

17 декабря по итогам конкурсного отбора девяти якутским кинопроектам предоставлены субсидии из государственного бюджета республики на сумму 20 млн рублей.

«В этом году среди отобранных работ есть авторское кино, исторические фильмы, детское кино. Якутский кинематограф уже известен далеко за пределами нашей республики. Так, в России три региона являются лидерами по производству фильмов: Москва, Санкт-Петербург и Якутия. Нам важно держать эту планку и снимать качественные фильмы», – сказал заместитель Председателя Правительства республики Сергей Местников.

Всего на конкурс по созданию и продвижению фильмов в 2024 году поступило 22 заявки, победителями стали 9, в том числе международный кинопроект режиссера Степана Бурнашева «Пентхаус» — по направлению «Совместное производство с российскими и зарубежными кинокомпаниями», фильмы Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» и «Триумф» — по направлению «Продвижение фильмов на российские и международные кинофестивали, кинорынки».

Министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев обратил внимание на то, что фильмы, снятые в рамках предыдущих конкурсных отборов, достигают неплохих результатов. Так, кассовые сборы картины «Карина» (режиссер Марианна Сиэгэн) составили более 50 млн рублей, это абсолютный рекорд в истории якутского кино. «Там, где танцуют стерхи» (режиссер Михаил Лукачевский) завоевал гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Фильм Эдуарда Новикова «На краю света» стал победителем второго конкурса Президентского Фонда культурных инициатив. «Хаар куйаар номохторо» (режиссер Алексей Романов) получил Гран-При Бишкекского международного кинофестиваля и XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

За 11 месяцев 2024 года кассовые сборы якутских фильмов превысили 155 млн рублей, тогда как в 2023 году составили 100 млн рублей.

Проект по поддержке республиканских кинопроизводителей инициирован в 2020 году Главой Якутии Айсеном Николаевым. Всего за пять лет поддержаны 38 проектов на общую сумму более 115,26 млн рублей.