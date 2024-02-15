Евгений Гришковец дополнил новыми предметами коллекцию фуражек ВМС разных стран

Новые предметы драматург привез в музей лично. В собрание включены головные уборы, представляющие образцы морской формы Вьетнама, Мексики, Чили, Камбоджи, Мьянмы, Ливана. Интереснейшим экспонатом Евгений Гришковец назвал адмиральскую фуражку ВМС Аргентины. Ее владелец участвовал в сражениях с англичанами во время Фолклендской кампании 1982 года. Новые экземпляры дополнят знаменитое собрание военно-морских фуражек Евгения Гришковца, переданное на хранение в Музей Мирового океана. По словам писателя, он рад, что его коллекция экспонируется в любимом музее.

На вопрос о том, каким образом предметы коллекции попадают к нему, Евгений Гришковец ответил, что смог «подключить» к формированию морского собрания многих друзей и знакомых. К примеру, фуражку из Вьетнама привез пилот авиакомпании, которая совершает туда рейсы, экземпляр из Чили доставили альпинисты, которые совершали горный поход в этой стране. Фуражку из Камбоджи драматург привез сам. Сейчас в коллекции Евгения Гришковца, переданной для экспонирования в Музей Мирового океана, насчитывается 46 предметов.

В ближайшее время фуражки будут представлены на выставке «Корабельная архитектура», которая откроется во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана. Основную часть выставки составит собрание судомоделей из коллекции Юргена Брюманна. Напомним, миниатюры были переданы федеральному музею по завещанию владельца. Специалисты предполагают, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенное время.