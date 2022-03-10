Юбилейный концертный вечер народного артиста России Андриса Лиепы покорил сердца зрителей

1 марта 2022 года в Государственном кремлёвском дворце состоялся юбилейный концертный вечер народного артиста России Андриса Лиепы. Вечер был посвящён 60-летию народного артиста и прошёл в рамках проекта «Автографы и имиджи». Андрис Морисович Лиепа выступил как ведущий и режиссёр концерта. Партнёрами вечера стали Ауди Центр Таганка, Ауди Центр Варшавка, Ауди Центр Восток, Компания SOLO, Relax.fm и отель InterContinental Moscow Tverskaya.

В программе вечера принимали участие артисты балета Михайловского театра, Мариинского и Большого театров, театров «Астана Опера» и Большого театра оперы и балета им. А. Навои, Национального балета Испании и многих других театров России. Также в концерте приняла участие народная артистка России Илзе Лиепа и её Русская Национальная Балетная Школа.

В концерте были представлены номера из балетов Шуберта, Адана, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Глазунова, Стравинского, Прокофьева, Щедрина…Зрители увидели реконструкцию исторической хореографии М. Фокина в номерах из балетов Стравинского «Жар-птица», «Петрушка» и в Дуэте из «Шехерезады» Римского-Корсакова. Классика балета — «Спящая красавица» Чайковского и «Раймонда» Глазунова — встречалась с современной хореографией, музыкой Р. Щедрина («Настроение») и И. Шварца («Мелодии белой ночи»).

Пластика балетной хореографии в синтезе с известнейшей музыкой XIX-XX века оказывает огромное впечатление на зрителя. В движениях танцовщиков вся эмоциональная подоплёка, заложенная в музыке, раскрывается в новой грани, захватывая и погружая зрителя, вызывая острейшие ощущения. Артисты мастерски воплощают своих персонажей, создавая для зрителя иное, фантастическое пространство. Эмоциональность и психологизм в каждом жесте, отточенном до совершенства, в скульптурных линиях тел, во взглядах — каждый номер представляет историю сильнейших чувств.

Андрис Морисович с теплом рассказывал зрителям о своей жизни, своей истории в балете. С нежностью представлял новое поколение танцовщиков, перенимающее традиции мэтров балета. Личность Андриса Лиепы уникальна, его жизнерадостность и энергия неисчерпаемы, и он продолжает обогащать историю балетного искусства новыми постановками. В настоящий момент Андрис Морисович Лиепа руководит балетной труппой в Ташкенте и делится секретами мастерства с новым поколением талантливых артистов.

Проект «Автографы и имиджи» является идеей Андриса Лиепы. В истории проекта — концертные вечера, посвящённые великим артистам балетного искусства: Рудольфу Нурееву, Майе Плисецкой, Вацлаву Нижинскому, Марису Лиепе и Галине Улановой. Андрис Лиепа возрождает традицию «Русских сезонов» Дягилева, восстанавливая уникальные произведения балетного искусства и открывая их зрителям.

Здоровья и долголетия неподражаемому артисту, прекрасному принцу балета Андрису Лиепе!

Соб.кор.

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