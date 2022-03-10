Принцесса Диана, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарлльз в документальном сериале «Они потрясли мир»

12 марта в 10.00, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир». О самом известном любовном треугольнике в мире: принцесса Диана, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарлльз.

За тем, как две эти женщины сражались за сердце принца Чарльза следили миллионы людей по всему миру. Знаменитый любовный треугольник: ДИАНА – ЧАРЛЬЗ – КАМИЛЛА был на слуху несколько десятилетий.

Диана и Камилла познакомились задолго до помолвки принца и урожденной Спенсер. Одна идеально вписывалась в королевскую семью: молодая, красивая, к тому же представительница одного из самых знатных домов туманного Альбиона. Вторая – хоть и аристократка, но с неоднозначной репутацией и большим опытом в отношениях. Именно Камилла давала советы молодой невесте о том, как вести себя с наследником престола.

Диана была самой популярной женщиной мира. Её сравнивали с Жаклин Кеннеди и принцессой Монако Грейс Келли. За «королевой сердец» следили миллионы поклонников, каждое её слово, каждый жест, каждый взгляд мгновенно фиксировали сотни фото и телекамер. Она занималась благотворительностью старалась протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждался. Но настал момент, когда помощь потребовалась самой принцессе. В прессе то и дело всплывали скандалы об изменах мужа.

Диана покорила сердца всех подданных Соединенного Королевства, но так и не смогла завоевать сердце и любовь своего супруга.

«Чарльз мне казался идеалом мужчины. Я его сильно любила. Это чувство возникло с первого взгляда, большое и безнадежное. Я старалась делать все, чтобы Чарльзу было со мной хорошо, но он постоянно отвергал меня. Я знала, что Чарльз неустанно думает о Камилле и все время с ней меня сравнивает, но я думала, что после свадьбы весь этот кошмар закончится», — говорила Диана.

Почему красивая сказка Дианы и Чарльза закончилась ее смертью? Можно ли было избежать рокового ДТП? Кто предсказал Диане смерть в молодости, а ее супругу, что он так и не станет королем? Какие еще пугающие события в жизни королевской семьи увидел личный астролог Дианы? За что Диана сбросила свою мачеху с лестницы? Правда ли, что «королева людских сердец» страдала тяжелым психическим расстройством? Зачем принц, всю жизнь любивший другую женщину, женился на Диане Спенсер? Чем ее помолвочное кольцо уступило кольцу Камилы? Почему принцесса Диана сбежала в Москву и от чего она пыталась здесь спрятаться?

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