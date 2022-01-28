Международный Ежемесячный Фестиваль короткого метра «Moscow Shorts ISFF» открывает 5-й сезон!

Полюбившийся москвичам фестиваль Moscow Shorts врывается в 2022 год с марафоном короткого метра 7 — 9 февраля. Показы пройдут традиционно на площадке главного партнера фестиваля — в кинотеатре Москино Космос. В этом году фестиваль изменил формат: показы будут проходить трехдневными блоками, пять раз в год. В феврале в каждый из дней будет представлено по 5 лучших картин. Всего зрители увидят 15 коротких метров. Всё также главной миссией Moscow Shorts является возможность знакомить российскую публику с лучшими короткометражными фильмами со всего мира.

За три дня марафона Moscow Shorts зрители смогут окунуться в разнообразие жанров и настроений, а именно: узнать, чем закончится история моряка, всю жизнь отправлявшего безответные письма своему отцу («Чернильное море»), посмотреть, как особенности климата смогут усложнить работу двух полицейских («Холодно»), понять, что «везде хорошо, а дома лучше» («Тихо»), посмотреть фильм о семилетнем мальчике, мать которого решила вылечить его заикание и замкнутость с помощью целительницы («Заика»), а также стать свидетелем случайной встречи двух призраков («Быть призраком»), узнать, сможет ли художник создать произведение искусства в условиях хаоса («Бьянко») и даже проследить за тем, как детектива заживо съел дом («Детектив-Палец и бесконечный дом»).

Эти и другие игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран ждут вас на февральских показах Moscow Shorts.

Традиционно после каждого просмотра пройдут обсуждения с российскими создателями фильмов и киноведом Ламарой Карчава, а также каждое мероприятие будет сопровождаться игрой на рояле от композитора Андрея Злобина.

Создатели фестиваля Рина Гришина и Алекс Настою рады сообщить, что теперь показы Moscow Shorts будут проходить в 8 городах России! Теперь лучшими короткими метрами можно насладиться не только в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Тюмени и Казани, но и на новых площадках в Кирове, Краснодаре и Хабаровске.

Приобрести билеты на показ, а также узнать подробнее о фестивале можно на сайте фестиваля Moscow Shorts и на сайте Москино.

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