КАЛИНИНГРАД: Скульптурная композиция «Детство Петра» Зураба Церетели перевезена на территорию Музея Мирового океана

Скульптурная композиция «Детство Петра» — дар Президента Российской академии художеств Зураба Церетели – доставлена в порт Балтийск на пароме «Маршал Рокоссовский». В настоящее время скульптура перевезена на территорию Фридрихсбургских ворот Музея Мирового океана.

«Низкий поклон и огромная благодарность Зурабу Константиновичу за царский подарок к юбилею царя. Мы получили самый сердечный отклик Правительства области и губернатора Антона Алиханова при решении вопроса о доставке скульптуры. Груз требовал особого отношения, перевезен очень бережно. Можно сказать, что история повторяется на новом витке: и в этом случае молодой царь прибыл в регион своим любимым маршрутом – морским! Когда-то Петр вместе с Великим посольством приезжал сюда учиться, и эта земля стала для него вдохновением. А Россия благодаря Петру превратилась в великую морскую державу. Об истории создания флота рассказывает во Фридрихсбургских воротах, в своем Петровском центре Музей Мирового океана», — отметила Генеральный директор музея Светлана Сивкова.

Композиция «Детство Петра» будет установлена на Фридрихсбургских воротах в конце августа. Постамент для нее сейчас готовится.

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