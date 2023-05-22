В Москве начались съёмки российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

В Москве стартовали съёмки российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

Российская версия сериала «Постучись в мою дверь» сохранит концепцию турецкой истории о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Однако адаптация выйдет за границы оригинала и расширит линии второстепенных персонажей, сделав их более глубокими и интересными. Кроме того, авторы обещают развить сюжетные ветки, которые в сериале с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином вызывали вопросы у зрителей.

Созданием российской адаптации сериала занимается компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова, выпустившая такие сериалы, как «Мёртвое озеро», «Магомаев», «Беспринципные», «И снова здравствуйте!», «Обоюдное согласие», «The Тёлки», «Сансара» и другие. Креативный продюсер проекта – Ольга Ермакова («Давай найдем друг друга», «Другие») в качестве режиссёра проект поставит Всеволод Аравин («След», «Чужая стая»).

Эльвира Дмитриевская, заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko:

– Говорить про феноменальный успех оригинального сериала «Постучись в мою дверь» не приходится. Мы уверены, переосмысливая проект через призму российской идентичности, наша версия установит еще более прочную связь со зрителями. «Постучись в мою дверь» – один из тех сериалов, который без сомнений предоставит зрителю то самое «запойное» смотрение, а нам – лояльную аудиторию.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ:

– Сериал «Постучись в мою дверь» стал одним из самых популярных в России в 2021-м году. Восточный колорит и обаяние Серкана Болата не оставили равнодушными ни одну российскую женщину. Безусловно его можно назвать секс-символом такого же уровня, каким был комиссар Каттани в моем детстве. Мы всегда стараемся идти навстречу зрителям и поклонникам, и если им что-то нравится, значит мы обязаны это сделать. Поэтому вместе с компанией «Медиаслово» мы нисколько не сомневались в том, что российская адаптация нужна аудитории. А учитывая опыт команды создателей, которая неоднократно задавала новую планку качества в медиаиндустрии, думаю, что и этот сериал непременно станет событием. Так что, уважаемые зрительницы, готовьте носовые платки, потому что вас ждёт душераздирающее зрелище!

Данила Шарапов, генеральный директор кинокомпании «Медиаслово»:

– Российская версия не будет буквально повторять оригинальную турецкую, будут отличия и в характерах героев, и в сюжете. Мы благодарны нашим партнерам – «Газпром-Медиа Холдингу» и онлайн-кинотеатру Оkkо – за веру в проект и надеемся, что и поклонникам оригинального сериала, и новым зрителям понравится результат, который можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

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