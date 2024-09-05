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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Зал «Зарядье» открыл Седьмой концертный сезон

editor
By editor
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ильдар абдразаков - зарядье

Седьмой концертный сезон зала «Зарядье» открылся в Москве 4 сентября. На сцену в этот вечер вышли звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков и Рамон Варгас. В сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучали арии и дуэты из опер Моцарта, Гуно, Бизе, Верди, Пуччини, Россини и увертюры к операм.

«Подготовка к концертному сезону – это всегда длительная и кропотливая работа. Для нас важно, чтобы зал «Зарядье» был центром культуры в Москве, в нашей стране и оставался одним из ведущих мировых центров исполнительских искусств. Сегодня мы выходим на сцену вместе с двумя выдающимися оперными певцами – Рамоном Варгасом и Ильдаром Абдразаковым. Афиша Седьмого сезона – это подтверждение того, что ведущие мировые музыканты и коллективы стремятся приехать в Москву и выступить на сцене зала «Зарядье» с ее несравненной акустикой», – рассказал Иван Рудин, генеральный директор концертного зала «Зарядье».

В новом сезоне в зале «Зарядье» состоятся концерты академической, джазовой музыки, будут представлены полусценические постановки опер и произведения современных композиторов. Востребованные у зрителей Зимний и Летний фестивали «Зарядье» дополнит фестиваль барочной музыки, посвящённый 340-летию Баха и Генделя.

Зал «Зарядье» посвятит ряд программ юбилейным датам композиторов и писателей – Антона Брукнера, Валерия Гаврилина, Рейнгольда Глиэра, Альфреда Шнитке, Чарлза Айвза, Михаила Лермонтова, Михаила Зощенко, Антона Чехова.

К 225-летию со дня рождения Бетховена состоится серия концертов «Бетховен. Квартеты». Особенность проекта – объединение в концертных программах квартетов Бетховена и сочинений русских композиторов.

В течение сезона запланирован ряд выступлений оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева.

В октябре на сцене зала «Зарядье» впервые выступит оркестр Национального центра исполнительских искусств Китая.

Во второй половине сентября впервые в «Зарядье» прозвучит «Коммунистический манифест» Шульгофа, концерт для скрипки «Блуждания маленькой души» Яначека и симфоническая поэма «Комсомолия» Рославца.

Среди премьер – опера «Евгений Онегин» Чайковского с Еленой Стихиной и Магеррамом Гусейновым в главных партиях. В ноябре состоится сольный концерт корейской сопрано Суми Чо.

Органные программы представят Йоханнес Скудлик, Михаэль Шёнхайт, Штефан Кордес и др. Кантатно-ораториальные сочинения, духовные песнопения византийской традиции будут представлены в репертуаре хоров.

Для поклонников этнической музыки состоится концерт тувинской группы Хуун-Хуур-Ту совместно с американским саунд-продюсером Карменом Риццо, выступят ансамбли Varevo и ZaINDIveli. Джаз представят Анна Бутурлина, Мариам Мерабова, Государственный камерный оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема и др.

В Большом зале пройдут музыкальные спектакли и симфонические сказки по мотивам известных литературных произведений – «Малыш и Карлсон», «Золушка», «Картонное сердце». Петр Востоков познакомит детей с инструментами джазового оркестра. А для самых маленьких слушателей запланированы интерактивные музыкальные программы в Новом концертном пространстве зала «Зарядье».

В рамках образовательного направления продолжится цикл лекций «Все оперы Римского-Корсакова» и концертов с пояснениями.

Для зрителей в любой точке мира доступны онлайн-трансляции концертов под брендом «Записано в Зарядье».

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