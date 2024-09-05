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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Новом драматическом театре репетируют пьесу Джона Голсуорси «Маленький человек»

editor
By editor
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маленький человек репетиция

О «маленьких людях» мы знаем ещё со школьной скамьи. Сперва так называли литературных героев, располагавшихся на низких ступенях социальной лестницы – мелких чиновников, обедневших мещан; позже понятие расширялось, и привычный образ получил новые оттенки. Сегодня это скорее «простой человек» со своими частными заботами, переживаниями, радостями и горестями – такие есть в каждой эпохе, и зачастую они морально выше тех, кому повезло занять лучшее место под солнцем.

Обычно вспоминают пушкинского Самсона Вырина, гоголевского Акакия Акакиевича, но «маленький человек» встречается не только в русской словесности. Первоисточником темы считают и Библию, и новоаатическую комедию. Герои Кафки, Беккета, Сартра, Апдайка и многих других европейской и американской литературы вышли из той же «шинели».

В 1913 году английский прозаик, поэт и драматург Джон Голсуорси, известный как автор «Саги о Форсайтах», написал одноактную пьесу – и назвал её «Маленький человек». Безымянный герой (впрочем, остальные персонажи тоже обозначены лишь по национальному признаку) появляется на железнодорожном вокзале, усаживается за столик в буфете, заказывает кружечку пива… всё, с этого момента действие разворачивается быстро и непредсказуемо. Начинается история о непонимании, разнице жизненных приоритетов и ментальности, нравственном выборе и долге. Но кто же всё-таки главный герой – и кто жертва обстоятельств? Тот, кто совершает поступок – или его антагонист?

Американец. Очко в пользу демократии. (Обращаясь к Маленькому человеку.) – Вы, верно, из тех, кто считает всех людей братьями, и всякое такое прочее.
Маленький человек (испуганно) – Что вы! (Картина первая, перевод Т. М. Литвиновой)

Драматургию Голсуорси всегда мало ставили в нашей стране, а в постсоветское время о ней вообще как будто забыли. Слишком много в ней общественных и социальных проблем, болезненных вопросов, злой сатиры — это, как говаривал другой английский классик, «неприятные» пьесы. В Новом театре на улице Проходчиков такого не боятся – напротив, здесь ценят эксклюзив, и не любят чистой развлекательности. Худрук Вячеслав Долгачёв, он же режиссёр-постановщик будущего спектакля, часто цитирует Товстоногова: «Театр умный, но скучный — не театр. Театр, в котором только весело, — балаган».

Интересно, что именно драмы, тесно связанные со «злобой дня» и имевшие большой успех при первых постановках, принесли Голсуорси известность, упроченную позже его романами. Прошло больше ста лет – и они опять могут зазвучать «злободневно», с триумфом вернувшись на театральные подмостки. Удастся ли Вячеславу Долгачёву помочь им возродиться из небытия – покажет премьера.

маленький человек репетиция

маленький человек репетиция

маленький человек репетиция

маленький человек репетиция

Владислав СЕМЕНОВ

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