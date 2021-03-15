Концерт молодых пианистов в «Зарядье»

28 марта 2021 года состоится концерт молодых пианистов – учащихся ведущих музыкальных образовательных заведений Москвы: МССМШ им. Гнесиных, ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского и ДМШ Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского. Шесть талантливых учеников шести ведущих педагогов русской фортепианной школы представят в Зале Зарядье виртуозную программу из произведений Рахманинова, Шуберта, Листа, Скрябина и Барбера общей продолжительностью 60 минут. Концерт организован по инициативе генерального партнера Зала Зарядье – Julius Baer и при участии организаторов Музыкального фестиваля и Академии Вербье.
Julius Baer, Музыкальный фестиваль и Академия Вербье и Зал Зарядье учредили специальные призы для участников концерта:
Совместный приз фестиваля Вербье и Julius Baer и поездка на фестиваль Вербье летом 2021 года и 2 000 CHF. Лауреата выбирают Мартин Энгстрём, директор и основатель Музыкального фестиваля Вербье, и Стивен Макхольм, руководитель Музыкальной академии Вербье и программы Unlimited. Победитель будет объявлен через 30 минут после окончания концерта.
Специальный приз Julius Baer – 3 000 CHF. Лауреата выбирают представитель Julius Baer и Генеральный директор зала Ольга Жукова. Победитель будет объявлен через 30 минут после окончания концерта.
Приз Зала Зарядье – генеральный директор Зала Зарядье Ольга Жукова объявит победителя через 30 минут после окончания концерта.
«Миссия Зала Зарядье – поддерживать и развивать молодые таланты, давать возможность одаренным детям выступать на сцене одного из лучших залов мира, – отмечает Гендиректор зала Ольга Жукова. – Нам показалась прекрасной идея организации такого концерта в партнерстве с Julius Baer и Музыкальным фестивалем и Академией Вербье. Надеюсь, это станет доброй традицией».
«Наше сотрудничество с Залом Зарядье подчеркивает интерес Julius Baer, ведущей швейцарской банковской группы, к работе в России и встает в один ряд с другими партнерствами с целым рядом выдающихся культурных учреждений по всему миру, включая Музыкальный фестиваль Вербье. – говорит Евгений Смушкович, Руководитель отдела Россия, Центральная и Восточная Европа Julius Baer. – Мы рады расширить наше партнерство и поддержать молодых и многообещающих российских пианистов».
Концерт ведет Ирина Тушинцева.
Трансляция доступна на сайте zaryadyehall.com и канале Youtube ZaryadyeHall.
Для справки:
Музыкальный фестиваль Вербье (Verbier Festival), основанный в 1994 году – один из самых известных и престижных фестивалей в мире классической музыки. Каждое лето, в июле, в небольшом курортном городе Вербье, собираются музыканты – юные таланты и мастера с мировым именем: Валерий Гергиев, Марта Аргерих, Анна-Софи Муттер, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Юрий Башмет, Джошуа Белл, Миша Майский, Джеймс Ливайн, Томас Квастхофф, и многие другие. В течение 17 дней в рамках Академии Вербье проходят десятки мастер-классов, лекций, открытых репетиций и концертов, благодаря чему фестиваль в Вербье называют настоящей лабораторией по «выращиванию» будущих мировых звезд. Ежегодно фестиваль в Вербье собирает порядка 40 тысяч зрителей – настоящих меломанов и профессиональных музыкантов, что дает молодым артистам, выступающим на этом знаменитом событии, возможность громко заявить о себе.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.