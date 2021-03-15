Концерт молодых пианистов в «Зарядье»

28 мар­та 2021 года состо­ит­ся кон­церт моло­дых пиа­ни­стов – уча­щих­ся веду­щих музы­каль­ных обра­зо­ва­тель­ных заве­де­ний Моск­вы: МССМШ им. Гне­си­ных, ЦМШ при МГК им. П.И. Чай­ков­ско­го и ДМШ Ака­де­ми­че­ско­го музы­каль­но­го учи­ли­ща при МГК им. П.И. Чай­ков­ско­го. Шесть талант­ли­вых уче­ни­ков шести веду­щих педа­го­гов рус­ской фор­те­пи­ан­ной шко­лы пред­ста­вят в Зале Заря­дье вир­ту­оз­ную про­грам­му из про­из­ве­де­ний Рах­ма­ни­но­ва, Шубер­та, Листа, Скря­би­на и Бар­бе­ра общей про­дол­жи­тель­но­стью 60 минут. Кон­церт орга­ни­зо­ван по ини­ци­а­ти­ве гене­раль­но­го парт­не­ра Зала Заря­дье – Julius Baer и при уча­стии орга­ни­за­то­ров Музы­каль­но­го фести­ва­ля и Ака­де­мии Вербье.

Julius Baer, Музы­каль­ный фести­валь и Ака­де­мия Вер­бье и Зал Заря­дье учре­ди­ли спе­ци­аль­ные при­зы для участ­ни­ков концерта:

Сов­мест­ный приз фести­ва­ля Вер­бье и Julius Baer и поезд­ка на фести­валь Вер­бье летом 2021 года и 2 000 CHF. Лау­ре­а­та выби­ра­ют Мар­тин Энг­стрём, дирек­тор и осно­ва­тель Музы­каль­но­го фести­ва­ля Вер­бье, и Сти­вен Мак­хольм, руко­во­ди­тель Музы­каль­ной ака­де­мии Вер­бье и про­грам­мы Unlimited. Побе­ди­тель будет объ­яв­лен через 30 минут после окон­ча­ния концерта.

Спе­ци­аль­ный приз Julius Baer – 3 000 CHF. Лау­ре­а­та выби­ра­ют пред­ста­ви­тель Julius Baer и Гене­раль­ный дирек­тор зала Оль­га Жуко­ва. Побе­ди­тель будет объ­яв­лен через 30 минут после окон­ча­ния концерта.

Приз Зала Заря­дье – гене­раль­ный дирек­тор Зала Заря­дье Оль­га Жуко­ва объ­явит побе­ди­те­ля через 30 минут после окон­ча­ния концерта.

«Мис­сия Зала Заря­дье – под­дер­жи­вать и раз­ви­вать моло­дые талан­ты, давать воз­мож­ность ода­рен­ным детям высту­пать на сцене одно­го из луч­ших залов мира, – отме­ча­ет Ген­ди­рек­тор зала Оль­га Жуко­ва. – Нам пока­за­лась пре­крас­ной идея орга­ни­за­ции тако­го кон­цер­та в парт­нер­стве с Julius Baer и Музы­каль­ным фести­ва­лем и Ака­де­ми­ей Вер­бье. Наде­юсь, это ста­нет доб­рой традицией».

«Наше сотруд­ни­че­ство с Залом Заря­дье под­чер­ки­ва­ет инте­рес Julius Baer, веду­щей швей­цар­ской бан­ков­ской груп­пы, к рабо­те в Рос­сии и вста­ет в один ряд с дру­ги­ми парт­нер­ства­ми с целым рядом выда­ю­щих­ся куль­тур­ных учре­жде­ний по все­му миру, вклю­чая Музы­каль­ный фести­валь Вер­бье. – гово­рит Евге­ний Смуш­ко­вич, Руко­во­ди­тель отде­ла Рос­сия, Цен­траль­ная и Восточ­ная Евро­па Julius Baer. – Мы рады рас­ши­рить наше парт­нер­ство и под­дер­жать моло­дых и мно­го­обе­ща­ю­щих рос­сий­ских пианистов».

Кон­церт ведет Ири­на Тушинцева.

Транс­ля­ция доступ­на на сай­те zaryadyehall.com и кана­ле Youtube ZaryadyeHall.

Для справ­ки:

Музы­каль­ный фести­валь Вер­бье (Verbier Festival), осно­ван­ный в 1994 году – один из самых извест­ных и пре­стиж­ных фести­ва­лей в мире клас­си­че­ской музы­ки. Каж­дое лето, в июле, в неболь­шом курорт­ном горо­де Вер­бье, соби­ра­ют­ся музы­кан­ты – юные талан­ты и масте­ра с миро­вым име­нем: Вале­рий Гер­ги­ев, Мар­та Арге­рих, Анна-Софи Мут­тер, Миха­ил Плет­нев, Евге­ний Кисин, Юрий Баш­мет, Джо­шуа Белл, Миша Май­ский, Джеймс Ливайн, Томас Ква­ст­хофф, и мно­гие дру­гие. В тече­ние 17 дней в рам­ках Ака­де­мии Вер­бье про­хо­дят десят­ки мастер-клас­сов, лек­ций, откры­тых репе­ти­ций и кон­цер­тов, бла­го­да­ря чему фести­валь в Вер­бье назы­ва­ют насто­я­щей лабо­ра­то­ри­ей по «выра­щи­ва­нию» буду­щих миро­вых звезд. Еже­год­но фести­валь в Вер­бье соби­ра­ет поряд­ка 40 тысяч зри­те­лей – насто­я­щих мело­ма­нов и про­фес­си­о­наль­ных музы­кан­тов, что дает моло­дым арти­стам, высту­па­ю­щим на этом зна­ме­ни­том собы­тии, воз­мож­ность гром­ко заявить о себе.

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