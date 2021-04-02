Нетология запускает бесплатный онлайн-курс «Как культурным проектам создавать контент для соцсетей»

С 5 по 14 апре­ля обра­зо­ва­тель­ная плат­фор­ма «Нето­ло­гия» про­ве­дет бес­плат­ный онлайн-курс «Как куль­тур­ным про­ек­там созда­вать кон­тент для соц­се­тей». Курс подой­дет сотруд­ни­кам куль­тур­ных учре­жде­ний, спе­ци­а­ли­стам отде­ла мар­ке­тин­га и рекла­мы в сфе­ры куль­ту­ры, а так­же всем, кто стре­мит­ся полу­чить новые зна­ния в обла­сти SMM.

В Рос­сии суще­ству­ют десят­ки тысяч уни­каль­ных куль­тур­ных учре­жде­ний и про­ек­тов, о кото­рых мно­гие даже не слы­ша­ли: одним — не хва­та­ет бюд­же­тов на рекла­му, дру­гим — необ­хо­ди­мых навы­ков и ком­пе­тен­ций в совре­мен­ном мар­ке­тин­ге. Сего­дня, что­бы оста­вать­ся акту­аль­ны­ми и быть на свя­зи со сво­ей ауди­то­ри­ей, не обя­за­тель­но запус­кать мас­штаб­ные реклам­ные ТВ-кам­па­нии и при­вле­кать доро­гих инфлю­ен­се­ров, доста­точ­но научить­ся гра­мот­ной рабо­те с SMM.

За вре­мя обу­че­ния на кур­се все жела­ю­щие смо­гут осво­ить базо­вые навы­ки рабо­ты с соци­аль­ны­ми сетя­ми, научат­ся писать тек­сты для постов и анон­сов, а так­же соста­вят свой кон­тент-план и нач­нут под­би­рать мате­ри­а­лы для его реа­ли­за­ции. Участ­ни­ки кур­са узна­ют, как само­сто­я­тель­но созда­вать фото- и видео­кон­тент, как при­ме­ня­ют­ся прин­ци­пы дизай­на в SMM и какие суще­ству­ют при­ло­же­ния для обра­бот­ки фото и видео.

Поми­мо основ­ной про­грам­мы, сту­ден­ты полу­чат бес­плат­ный доступ к кур­су «Осно­вы мар­ке­тин­га», кото­рый помо­жет быст­рее ори­ен­ти­ро­вать­ся в новых тер­ми­нах и инструментах.

Пре­по­да­ва­те­ли кур­са — прак­ти­ку­ю­щие спе­ци­а­ли­сты в обла­сти куль­ту­ры и маркетинга:

Ната­лья Сена­то­ро­ва, заме­сти­тель руко­во­ди­те­ля отде­ла куль­тур­но-про­све­ти­тель­ских про­ек­тов и про­грамм ЦУН Биб­лио­те­ки им. Н.А. Некрасова;

Дарья Моря­ко­ва, SMM-спе­ци­а­лист в «Импре­са­рио»;

Дарья Фили­мо­но­ва, дирек­тор по мар­ке­тин­гу в Пуш­кин­ском музее.

Запи­сать­ся на бес­плат­ный курс мож­но на офи­ци­аль­ном сай­те Нето­ло­гии по пред­ло­жен­ной ссылке.

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