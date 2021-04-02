Нетология запускает бесплатный онлайн-курс «Как культурным проектам создавать контент для соцсетей»

С 5 по 14 апреля образовательная платформа «Нетология» проведет бесплатный онлайн-курс «Как культурным проектам создавать контент для соцсетей». Курс подойдет сотрудникам культурных учреждений, специалистам отдела маркетинга и рекламы в сферы культуры, а также всем, кто стремится получить новые знания в области SMM.
В России существуют десятки тысяч уникальных культурных учреждений и проектов, о которых многие даже не слышали: одним — не хватает бюджетов на рекламу, другим — необходимых навыков и компетенций в современном маркетинге. Сегодня, чтобы оставаться актуальными и быть на связи со своей аудиторией, не обязательно запускать масштабные рекламные ТВ-кампании и привлекать дорогих инфлюенсеров, достаточно научиться грамотной работе с SMM.
За время обучения на курсе все желающие смогут освоить базовые навыки работы с социальными сетями, научатся писать тексты для постов и анонсов, а также составят свой контент-план и начнут подбирать материалы для его реализации. Участники курса узнают, как самостоятельно создавать фото- и видеоконтент, как применяются принципы дизайна в SMM и какие существуют приложения для обработки фото и видео.
Помимо основной программы, студенты получат бесплатный доступ к курсу «Основы маркетинга», который поможет быстрее ориентироваться в новых терминах и инструментах.
Преподаватели курса — практикующие специалисты в области культуры и маркетинга:
- Наталья Сенаторова, заместитель руководителя отдела культурно-просветительских проектов и программ ЦУН Библиотеки им. Н.А. Некрасова;
- Дарья Морякова, SMM-специалист в «Импресарио»;
- Дарья Филимонова, директор по маркетингу в Пушкинском музее.
Записаться на бесплатный курс можно на официальном сайте Нетологии по предложенной ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.