Завершились съёмки приквела сериала «13 Клиническая. Начало»

Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films завершили съемки приквела сериала «13 Клиническая. Начало» о больнице для одержимых демонами. К окончанию съемок создатели проекта подготовили тизер-сцену.

Сюжет сериала «13 Клиническая. Начало» перенесет зрителя в 1976 год, за полстолетия до событий первого сезона, и расскажет о том, как обычный научно-исследовательский институт стал самой загадочной клиникой в стране, — врачам предстоит бороться за жизнь пациентов, одержимых опасными сущностями. Недаром в первой тизер-сцене из сериала герой Павла Прилучного, руководитель больницы, идет буквально на любые меры, чтобы избежать сглаза. Поможет ли ему пучок петрушки в борьбе с нечистыми силами — зритель узнает из «13 Клинической. Начало».

Автором сценария выступил Андрей Золотарев, спродюсировал проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Илья Ермолов.

Роли в сериале исполняют Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская и другие.

13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины.

Одним из таких врачей становится Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта генсека с демоном, девушка неожиданно выясняет, что её сын оказался в заложниках у Люцифера. Теперь ей предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы.

Так начинает свою работу 13-я клиническая. Яне и её коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать N-явления для обороны от внешних угроз…

«Этот проект был, с одной стороны, огромным удовольствием: у нас была потрясающая команда и выдающиеся актеры. С другой стороны, нам предстояло решить много креативных и производственных задач. Мы снимали всю зиму, съемки не останавливались даже в минус 27. Также специфика советского периода подразумевала работу в полуразрушенных зданиях, которые несут с собой настроение той эпохи. Так что на работе было «жарко», но только с точки зрения производственного процесса», – говорит режиссер Илья Ермолов.

«Чуть больше года назад «13 Клиническая» стала феноменом для Иви, собрав огромную зрительскую аудиторию и получив широчайшую огласку в медиа. Поэтому, когда встал вопрос о продолжении (а в нашем случае, предыстории) этого проекта, сомнений в успешности задумки не было. Мы вместе со зрителем с нетерпением ждем возможность увидеть, что же получилось у команды, а она на этом проекте талантливая во всех смыслах, и не сомневаемся, что «13 Клиническая. Начало» обретет еще более громкий успех. Мы рады иметь возможность снимать и выпускать сериалы такого высокого качества на Иви», – рассказывает заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.

«Стояла задача, вызов — сделать второй сезон «13 Клинической» лучше, чем первый. При том, что первый неимоверно крут, профессионален со всех точек зрения и в жанре. И в голову Андрею Золотареву пришла идея — сделать не второй сезон, а Начало, нулевой сезон: когда все это создавалось и как, уйти в историю создания, историю 70-х, историю страны со всеми мистическими коллизиями, которые могли бы быть в тех событиях, о которых мы знаем. Дальше очередной вызов — как воплотить то, что все и так знают, с другой точки зрения? Как добавить в историю совершенно иной взгляд через линзу мистики? И не совсем мистики. Потому что мы находимся на грани потустороннего и реального мира. Все вызовы мы приняли, мы ответили. Результат зритель увидит в онлайн-кинотеатре Иви», – комментирует продюсер Теймур Джафаров.