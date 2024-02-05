Новый скетчком «ЭТО МЫ»!

Герои скетчкома – обычные люди, населяющие нашу бескрайнюю страну. Они регулярно попадают в неожиданные и забавные ситуации, над которыми грешно не посмеяться.

Все скетчи разыграны постоянными актерами проекта, и в их числе признанные звёзды: Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Екатерина Моргунова, Сергей Гореликов, Мария Кравченко, Антон Остериков, Ренат Мухамбаев, Светлана Листова, Иван Пышненко.

Продюсеры проекта: Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин и Таймураз Бадзиев. Креативные продюсеры: Алексей Зюзин и Ильхам Рысаев, исполнительный продюсер: Алан Батаев. Режиссер-постановщик: Алёна Корчагина, оператор-постановщик: Максим Воробьёв.

«Сняться в пилотной серии скетч-шоу «ЭТО МЫ» меня пригласил креативный продюсер Лёша Зюзин, с которым мы дружим еще со времен КВН и с которым мы уже работали на шоу «НЕ СПАТЬ». Я не долго думал и согласился сразу. Во-первых, это новый опыт, во-вторых, актёрский состав шоу бомбический, а в-третьих, его снимали серьёзно, как снимают кино», – рассказывает актер Сергей Гореликов.

«Мне было интересно работать в таком жанре с профессиональными комиками и юмористами. К тому же, я вынашивала похожий по концепции проект и хотела сделать его для просторов интернета. Спродюсировать не успела, зато с удовольствием снялась. Мне очень близка и понятна концепция юмора и «жизы». Думаю, многим зрителям шоу понравится», – делится актриса Анна Хилькевич.